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Giriş Tarihi: 24.3.2022 22:54 Son Güncelleme: 24.3.2022 22:54

Anadolu Efes evinde Armani Milan'a kaybetti!

AA
Anadolu Efes evinde Armani Milan’a kaybetti!

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, ikinci yarıda iyi mücadele eden İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 83-77 yenildi.

Dışarıdan etkili başlayan Anadolu Efes, Dunston'ın 3 sayılık basketiyle 3. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. İlk 10 dakika içinde 9 adet üç sayılık basketin 7'sini sayıya çeviren ev sahibi ekip, son dakika içinde farkı 11 sayıya (30-19) çıkarırken, çeyreği de 30-21 önde tamamladı.

Maçın 2. periyoduna tutuk başlayan Anadolu Efes, Rodriguez'in üç sayılık basketiyle farkın 4 sayıya (30-26) inmesine engel olamadı. Alan savunması karşısında dışarıdan sayı üretmeye devam eden lacivert-beyazlı takım, Larkin ve Dunston ile sayılar bularak ilk yarı sonunda 15 sayı üstünlük kurdu: 51-36.

Anadolu Efes ikinci yarının ilk 10 dakikasında organize olmakta zorlandı. Rakibin alan savunması karşısında boyalı alanda şut şansı bulamayan lacivert-beyazlı ekip, dışarıdan da zorlama şutlara yöneldi. 4 dakikada 7-0'lık seri yakalayan Armani Milan karşısında Anadolu Efes, 8 dakikada 3 sayı üretebildi. Lacivert-beyazlı ekip, Micic ile ritmini yakalamaya çalıştıysa Ricci'nin üç sayılık basketiyle 29. dakikada 60-60 beraberliği yakalayan Armani Milan, 3. periyot sonunda 62-61 üstünlük yakaladı.

Son periyotta seyirci desteğini arkasına alan ve Micic'in üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada 64-62 ile skoru lehine çevirdi. Maçın 35. dakikası da 70-69 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. İlk yarıdaki temposunu yakalamakta zorlanan, dış atışlarda yüzdesi giderek düşen lacivert-beyazlı ekip, faul atışlarını da kaçırınca sahadan 83-77 mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES: 77 - AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN: 83

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Micic 27, Beaubois 4, Bryant 2, Moerman 16, Dunston 9, Pleiss 4, Simon, Larkin 10, Erten Gazi, Anderson 5

AX Armani Exchange Milan: Delaney 3, Shields 12, Datome 14, Melli 10, Tarczewski 4, Hines 9, Hall 13, Rodriguez 12, Bentil 3, Ricci 3, Grant

1. Periyot: 30-21

Devre: 51-36

3. Periyot: 61-62

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Anadolu Efes evinde Armani Milan'a kaybetti!
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