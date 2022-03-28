Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray’dan süper dönüş
Giriş Tarihi: 28.3.2022

Galatasaray’dan süper dönüş

Galatasaray’dan süper dönüş

Sarı-kırmızılı ekip, kulübeden gelen Canberk ile Trimble’ın 48 sayı ürettiği mücadelede Beşiktaş Icrypex’i 74-62 devirerek derbinin kazananı oldu. Ligdeki ilk 4 iddiasını sürdürdü

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda geriden gelerek 74-62 yenerek 14. galibiyetini aldı. İlk yarıyı alan savunması ve pas bağlantılarını keserek 38-28 önde bitiren Beşiktaş, 3. çeyrekte kontrolünü kaybetti. Trimble ve Blackshear ile dengeyi kuran Galatasaray, kenardan gelen Canberk'in de katkısıyla periyodu 51-50 önde geçti. Son 33. dakika 57-57 beraberlikle geçildi. Beşiktaş'ı iyi savunan sarıkırmızılılar, Canberk ve Trimble ile üç sayılık basketler bularak farkı 17 sayıya (57-74) çıkardı ve maçı da 74-62 kazandı. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir- Afyon: 105-77, A.Efes-Petkim: 97-83.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
Ünlü oyuncu Sean Penn'den Vladimir Zelenskiy kararı: "Oscar ödüllerini eriteceğim"
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna"
Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’dan süper dönüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA