Galatasaray’dan süper dönüş

Sarı-kırmızılı ekip, kulübeden gelen Canberk ile Trimble’ın 48 sayı ürettiği mücadelede Beşiktaş Icrypex’i 74-62 devirerek derbinin kazananı oldu. Ligdeki ilk 4 iddiasını sürdürdü
ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda geriden gelerek 74-62 yenerek14. galibiyetini aldı. İlk yarıyı alan savunması ve pas bağlantılarını keserek 38-28 önde bitiren Beşiktaş, 3. çeyrekte kontrolünü kaybetti. Trimble ve Blackshear ile dengeyi kuran Galatasaray, kenardan gelen Canberk'in de katkısıyla periyodu 51-50 önde geçti. Son 33. dakika 57-57 beraberlikle geçildi. Beşiktaş'ı iyi savunan sarıkırmızılılar, Canberk ve Trimble ile üçsayılık basketler bularak farkı 17 sayıya(57-74) çıkardı ve maçı da 74-62kazandı. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir- Afyon: 105-77, A.Efes-Petkim: 97-83.