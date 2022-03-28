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Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:31

NBA'in yıldızları, ikinci kez Oscar'dan ödülle döndü

AA
NBA’in yıldızları, ikinci kez Oscar’dan ödülle döndü

94. Oscar Ödül töreninde en iyi kısa belgesel ödülünü kazanan "The Queen of Basketball" (Basketbolun Kraliçesi) adlı yapıt, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yıldız oyuncuların kazandığı ikinci ödül oldu.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen tören ile ödüle layık görülen kısa belgeselin baş yapımcıları arasında, Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry ile NBA'in efsane oyuncularından Shaquille O'Neal yer alıyor.

Ligin eski efsane oyuncularından Larry Bird ve Oscar Robertson'ın görüşlerine yer verilen belgeselde, olimpiyat tarihinde kadınlarda ilk basketi atan ve NBA draftında seçilen tek kadın basketbolcu unvanlarının sahibi Lusia Harris'in hayat hikayesine odaklanılıyor.

Bu yıl 66 yaşında vefat eden ve adı "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) yer alan Harris'in başarılarına odaklanan belgeselin yönetmenliğini ise ABD'li Ben Proudfoot üstleniyor.

"Basketbolun Kraliçesi", Oscar'da NBA'li oyunculara ödül kazandıran ikinci yapıt oldu. 2020'de helikopter kazasında henüz 41 yaşındayken hayatını kaybeden NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın kaleme aldığı ve Glen Keane'in yönettiği "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı yapıt, 2018 yılında "en iyi kısa animasyon" ödülünü kazanmıştı.

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NBA'in yıldızları, ikinci kez Oscar'dan ödülle döndü
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