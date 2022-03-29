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Giriş Tarihi: 29.3.2022 17:13

FIBA, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ev sahipleri belli oldu!

AA
FIBA, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ev sahipleri belli oldu!

Uluslararası Basketbol Federasyonu Birliği (FIBA) 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. İşte o ülkeler…

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şampiyonanın düzenleneceği ülkeler, FIBA Avrupa İcra Kurulu'nda yapılan oylama sonucu belirlendi.

Buna göre, Letonya'da final aşamasının yanı sıra grup maçları da oynanacak. Kıbrıs Rum Kesimi ve Finlandiya'da ise grup aşamasındaki karşılaşmalar yapılacak.

FIBA Avrupa İcra Kurulu ayrıca turnuvadaki bir gruba ev sahipliği yapması için Ukrayna Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği özel görüşmeleri, 2022'nin kasım ayına kadar sürdürmeye karar verdi.

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FIBA, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ev sahipleri belli oldu!
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