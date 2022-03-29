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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Kapalı gişe

Kapalı gişe

Organizasyonda geride kalan 32 haftada 9.965 seyirci ortalaması ile 18 takım arasında zirveye kurulan lacivert-beyazlılar, Real Madrid maçına gelen 15.092 taraftarı ile de tek maçlık seyirci rekorunun da sahibi

THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Anadolu Efes, organizasyonun geride kalan 32 haftalık bölümünde 9.965 (Genel ortalama 5 bin 177) seyirci ortalaması ile bu alanda birinci sırada. Üstelik sezonun belli bir bölümünde maçların yüzde 50 kapasiteyle oynanmasına rağmen lacivert-beyazlılar, 9.965 ortalamayla büyük bir başarı elde etti. Son şampiyon, normal sezonda şu ana kadar 15 iç saha maçında rakiplerini ağırlarken, bu maçların 6'sını ise kapalı gişe oynama başarısı da gösterdi.



YENİ REKOR
Ayrıca Anadolu Efes, tek maçlık seyirci rekorlarını da geliştirmeye devam ediyor. Barcelona karşısında Sinan Erdem'de 15.008 basketbolseveri ağırlayan lacivertbeyazlılar, daha sonra Fenerbahçe Beko karşılaşmasında ise 15.076 taraftar ile bu rekoru geliştirmişti. Ve son Real Madrid zaferinde de tek maçlık seyirci rekoru 15.092'ye taşındı.

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Kapalı gişe
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