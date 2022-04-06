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Giriş Tarihi: 6.4.2022 15:33 Son Güncelleme: 6.4.2022 15:45

Rusya Ukrayna savaşı sonrası CSKA Moskova'dan bomba Euroleague kararı!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası CSKA Moskova’dan bomba Euroleague kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sebebiyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rus takımları, Euroleague'den ihraç edilmişti. Alınan bu radikal kararın ardından Euroleague'in başarılı takımlarından CSKA Moskova, yeni bir lig kuracağını ifade etti. Fenebahçe Beko ve Anadolu Efes'e de teklif götürülen ligin detayları...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sebebiyle birçok Rus futbol ve basketbol kulübü FIFA, UEFA ve Euroleague tarafından belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldı.

Euroleague, aldığı radikal bir kararla Rus takımlarını organizasyondan ihraç ettiğini açıklamıştı. Alınan bu karar sonrası CSKA Moskova harekete geçti.

"KENDİ LİGİMİZİ KURACAĞIZ, F.BAHÇE'YE VE ANADOLU EFES'E TEKLİF..."

Fanatik'in Sırp basınından çevirdiği habere göre, CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, yeni bir lig kurmak istediklerini itiraf etti. Açıklamalarda bulunan Vatutin şunları söyledi: "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe 'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'de ettiğinden en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TAKIMA TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Andrey Vatutin Fenerbahçe'nin yanı sıra, Anadolu Efes, Olympiakos, Panathinaikos, Partizan, Kızılyıldız, Buducnost, Cibona Zagreb ve Olimpija'ya gibi basketbol takımlarına da teklif götürdüklerini ifade etti. Kulüplerin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

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Rusya Ukrayna savaşı sonrası CSKA Moskova'dan bomba Euroleague kararı!
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