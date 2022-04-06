Rusya Ukrayna savaşı sonrası CSKA Moskova’dan bomba Euroleague kararı!

"KENDİ LİGİMİZİ KURACAĞIZ, F.BAHÇE'YE VE ANADOLU EFES'E TEKLİF..."

Fanatik'in Sırp basınından çevirdiği habere göre, CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, yeni bir lig kurmak istediklerini itiraf etti. Açıklamalarda bulunan Vatutin şunları söyledi: "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe 'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'de ettiğinden en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.