Rusya Ukrayna savaşı sonrası CSKA Moskova’dan bomba Euroleague kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sebebiyle birçok Rus futbol ve basketbol kulübü FIFA, UEFA ve Euroleague tarafından belirli yaptırımlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldı.
Euroleague, aldığı radikal bir kararla Rus takımlarını organizasyondan ihraç ettiğini açıklamıştı. Alınan bu karar sonrası CSKA Moskova harekete geçti.
"KENDİ LİGİMİZİ KURACAĞIZ, F.BAHÇE'YE VE ANADOLU EFES'E TEKLİF..."
Fanatik'in Sırp basınından çevirdiği habere göre, CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, yeni bir lig kurmak istediklerini itiraf etti. Açıklamalarda bulunan Vatutin şunları söyledi: "Rus kulüpleri gelecek sene Euroleague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe 'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler Euroleague'de ettiğinden en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.
BİRÇOK TAKIMA TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Andrey Vatutin Fenerbahçe'nin yanı sıra, Anadolu Efes, Olympiakos, Panathinaikos, Partizan, Kızılyıldız, Buducnost, Cibona Zagreb ve Olimpija'ya gibi basketbol takımlarına da teklif götürdüklerini ifade etti. Kulüplerin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.