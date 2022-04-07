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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Bahçeşehir destan yazdı

Bahçeşehir destan yazdı
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, finale yükselerek göğsümüzü kabarttı. Hollanda temsilcisi Leiden ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 77-71 kazanan Kırmızı Ejderhalar, dün de rakibini üstün bir oyunla 90-82 mağlup etmeyi başardı. İlk çeyreği 25-19 önde tamamlayan Bahçeşehir, Kartal ve Dekker'ın sayılarıyla soyunma odasına 46-38 üstün gitti. İkinci yarıda Jamal Jones'un üç sayılık basketleriyle farkı artıran temsilcimiz, son periyoda 72-57 önde girerken parkeden 90-82 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 24 sayı atan Kartal Özmızrak oldu. Bahçeşehir Koleji, finalde İtalyan ekibi Reggiana ile kozlarını paylaşacak.

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Bahçeşehir destan yazdı
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