Süper Kanarya!

Türkiye'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu, şu anda da lider durumda olan Fenerbahçe Safiport'un, tarihi bir başarıya imza atmasına 1 adım kaldı. Sarılacivertliler,İlk çeyreği Iagupova'nın skorer oyunuyla 28-23 önde tamamlayan Kanarya, daha sonrageri düştü ve soyunma odasına 45-38 mağlup girdi.final periyoduna 63-59 galip gitti. Bu bölümde F.Bahçe'nin hırslı oyunu dikkat çekti.Parkeden zaferle ayrılan taraf 83-74 ile Fenerbahçe Safiport oldu.Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımları daha önce 3 defa final oynadı. 2012-2013'te Rus ekibi UGMK Yekaterinburg ile Rusya'da karşılaşan Fenerbahçe, 82-56 yenilerek ikinci olmuş, 2013-14'te de Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmış, 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etmişti. 2016- 17'de de yine sarı-lacivertliler, bu kez Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak birinciliği kaçırmıştı.