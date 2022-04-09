Süper Kanarya!

Kadınlar Avrupa Ligi’nde F.Bahçe Safiport, Çekya ekibi USK Prag’ı 12 sayı geriden gelerek yenip, finale çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Avrupa’nın en büyüğü olmak için yarın Sopron Basket (Macaristan) ile kozlarını paylaşacak
Türkiye'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu, şu anda da lider durumda olan Fenerbahçe Safiport'un, tarihi bir başarıya imza atmasına 1 adım kaldı. Sarılacivertliler, İstanbul'da düzenlenenKadınlar Avrupa Ligi DörtlüFinali'nde Çekya temsilcisi USKPrag'ı geriden gelerek 83-74 mağlupetti ve finale yükseldi. İlk çeyreği Iagupova'nın skorer oyunuyla 28-23 önde tamamlayan Kanarya, daha sonra rakibin ribauntlardaüstünlük kurmasıyla geri düştü ve soyunma odasına 45-38 mağlup girdi. Üçüncü çeyrekte farkıçift hanelere (50-38) çıkaran Prag, final periyoduna 63-59 galip gitti. Bu bölümde F.Bahçe'nin hırslı oyunu dikkat çekti. Skor 63-61'kenönce McBride, ardından AmandaZahui peş peşe üçlüklerleKanarya'yı öne geçiripfarkı açtı. Parkeden zaferle ayrılan taraf 83-74 ile Fenerbahçe Safiport oldu. Diğer maçta iseMacaristan ekibiSopron Basket,İspanyol kulübüPerfumeirasAvenida'yı74-69 yendi. Sarılacivertiler,yarın şampiyonlukiçin SopronBasket ile kozlarını paylaşacak.
DÖRDÜNCÜ FİNAL
Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımları daha önce 3 defa final oynadı. 2012-2013'te Rus ekibi UGMK Yekaterinburg ile Rusya'da karşılaşan Fenerbahçe, 82-56 yenilerek ikinci olmuş, 2013-14'te de Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmış, 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etmişti. 2016- 17'de de yine sarı-lacivertliler, bu kez Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak birinciliği kaçırmıştı.