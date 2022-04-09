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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Süper Kanarya!

Süper Kanarya!

Kadınlar Avrupa Ligi’nde F.Bahçe Safiport, Çekya ekibi USK Prag’ı 12 sayı geriden gelerek yenip, finale çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Avrupa’nın en büyüğü olmak için yarın Sopron Basket (Macaristan) ile kozlarını paylaşacak

Türkiye'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu, şu anda da lider durumda olan Fenerbahçe Safiport'un, tarihi bir başarıya imza atmasına 1 adım kaldı. Sarılacivertliler, İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi USK Prag'ı geriden gelerek 83-74 mağlup etti ve finale yükseldi. İlk çeyreği Iagupova'nın skorer oyunuyla 28-23 önde tamamlayan Kanarya, daha sonra rakibin ribauntlarda üstünlük kurmasıyla geri düştü ve soyunma odasına 45-38 mağlup girdi. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere (50-38) çıkaran Prag, final periyoduna 63-59 galip gitti. Bu bölümde F.Bahçe'nin hırslı oyunu dikkat çekti. Skor 63-61'ken önce McBride, ardından Amanda Zahui peş peşe üçlüklerle Kanarya'yı öne geçirip farkı açtı. Parkeden zaferle ayrılan taraf 83-74 ile Fenerbahçe Safiport oldu. Diğer maçta ise Macaristan ekibi Sopron Basket, İspanyol kulübü Perfumeiras Avenida'yı 74-69 yendi. Sarılacivertiler, yarın şampiyonluk için Sopron Basket ile kozlarını paylaşacak.

DÖRDÜNCÜ FİNAL
Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımları daha önce 3 defa final oynadı. 2012-2013'te Rus ekibi UGMK Yekaterinburg ile Rusya'da karşılaşan Fenerbahçe, 82-56 yenilerek ikinci olmuş, 2013-14'te de Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmış, 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etmişti. 2016- 17'de de yine sarı-lacivertliler, bu kez Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak birinciliği kaçırmıştı.

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