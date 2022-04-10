Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Şampiyonluk günü
Giriş Tarihi: 10.4.2022

Şampiyonluk günü

Şampiyonluk günü

F.Bahçe Safiport, Avrupa Şampiyonluğu için taraftarının büyük desteği ile sahaya çıkıyor. Rakip Macaristan ekibi Sopron Basket

Kadınlar basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü bugün belli olacak. FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çek USK Prag'ı yenip adını finale yazdıran Fenerbahçe Safiport, Perfumeras engelini aşan Macar Sopron Basket ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Daha önce 2012-2013, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında bu kupayı finalde kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarının önünde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Üçüncülük maçında ise ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida saat 14.00'te karşılaşacak.

LEBRON'DAN ÖVGÜ GELDİ
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya ekibi Prag'ı 83-74 yendiği maçtaki başarısı NBA yıldızı LeBron James'in de dikkatini çekti. Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku için, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı. Bu videoya yorum yazan ABD'li efsane LeBron James, vatandaşı McBride'a da aslan payını verdi: "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Zorlu!"

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü!
Son dakika: Balıkesir'de vahşet! Cani baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Taciz' iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak! Hızlı tren hatları 2023'e damga vuracak
Oyuncu Gülsim Ali’den dikkat çeken itiraf: Güzellik kesinlikle avantaj değil!
Aksaray'da skandal görüntüler! 40 ton kuru soğan boş araziye döküldü
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluk günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA