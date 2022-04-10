Şampiyonluk günü

Kadınlar basketbolundabugün belli olacak. FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çek USK Prag'ı yenip adını finale yazdıran Fenerbahçe Safiport, Perfumeras engelini aşan Macar Sopron Basket ile karşılaşacak.canlı olarak ekranlara gelecek. Daha öncesarı-lacivertliler, taraftarının önünde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Üçüncülük maçında ise ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida saat 14.00'te karşılaşacak.Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya ekibi Prag'ı 83-74 yendiği maçtaki başarısı NBA yıldızı LeBron James'in de dikkatini çekti. Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku için, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı. Bu videoya yorum yazan ABD'li efsane LeBron James, vatandaşı McBride'a da aslan payını verdi: "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Zorlu!"