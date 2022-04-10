Şampiyonluk günü

F.Bahçe Safiport, Avrupa Şampiyonluğu için taraftarının büyük desteği ile sahaya çıkıyor. Rakip Macaristan ekibi Sopron Basket
Kadınlar basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü bugün belli olacak. FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çek USK Prag'ı yenip adını finale yazdıran Fenerbahçe Safiport, Perfumeras engelini aşan Macar Sopron Basket ile karşılaşacak. Ülker Spor ve EtkinlikSalonu'nda saat 17.00'de başlayacakmücadele TRT Spor 2ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Daha önce 2012-2013, 2013-2014 ve2016-2017 sezonlarında bu kupayıfinalde kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarının önünde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Üçüncülük maçında ise ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida saat 14.00'te karşılaşacak.
LEBRON'DAN ÖVGÜ GELDİ
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya ekibi Prag'ı 83-74 yendiği maçtaki başarısı NBA yıldızı LeBron James'in de dikkatini çekti. Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku için, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı. Bu videoya yorum yazan ABD'li efsane LeBron James, vatandaşı McBride'a da aslan payını verdi: "Yanıyor! Kayla McBride oyunu domine etti! Zorlu!"