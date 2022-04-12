Potada Aslan kükredi

Yeşil sahaların ardından ezeli rekabet dün salona taşındı. ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Galatasaray Nef, derbiyi 76-70 kazanıp moral buldu.İlk çeyrek Cimbom'un 25-18'lik üstünlüğü ile geçilirken, ikinci çeyrekte sertlik dozu arttı. Sarıkırmızılılar, soyunma odasına da 38-36 önde girdi.Bitime 2 dakika kala Dee Boost'un üçlüğü ile G.Saray 69-68'lik avantaj yakaladı. Son bölümde müthiş bir savunma yapan ve Kanarya'nın geri dönmesine izin vermeyen Aslan, karşılaşmayı 76-70 kazanıp sezonun ilk yarısında evinde mağlup olduğu rakibinden rövanşı aldı. G.Saray'da Dee Bost ile Melo 15'er sayı atarken,Nef'in yeni koçu Andreas Pistiolis, Fenerbahçe Beko'yu da devirip 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçtan sonra zafer pozu verdi. Ayrıca karşılaşmanın bitimiyle F.Bahçeli taraftarlar ile G.Saraylı basketbolcular arasında gerginlik yaşandı.