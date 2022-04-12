Potada Aslan kükredi

Futbolda hüsran yaşayan G.Saray, basketbol derbisinde F.Bahçe’yi seyircisi önünde yıkıp moral buldu. Aslan’ın sert savunmasını aşamayan Kanarya, evindeki 2. yenilgisini aldı
Yeşil sahaların ardından ezeli rekabet dün salona taşındı. ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Galatasaray Nef, derbiyi 76-70 kazanıp moral buldu. Ülker Sporve Etkinlik Salonu'nda kapalı gişeoynanan karşılaşma yüksek tempolubaşladı. İlk çeyrek Cimbom'un 25-18'lik üstünlüğü ile geçilirken, ikinci çeyrekte sertlik dozu arttı. Sarıkırmızılılar, soyunma odasına da 38-36 önde girdi. Maçın sonuna 6dakika kala Guduric'in üçlüğüyleskor 63-63 eşitlendi. Bitime 2 dakika kala Dee Boost'un üçlüğü ile G.Saray 69-68'lik avantaj yakaladı. Son bölümde müthiş bir savunma yapan ve Kanarya'nın geri dönmesine izin vermeyen Aslan, karşılaşmayı 76-70 kazanıp sezonun ilk yarısında evinde mağlup olduğu rakibinden rövanşı aldı. G.Saray'da Dee Bost ile Melo 15'er sayı atarken, F.Bahçe adınaçift haneye ulaşan tek isim sonradansüre alan ve 18 dakikada 15 sayıkaydeden İsmet Akpınar oldu.
YENİ HOCAYLA 4'TE 4
GALATASARAY Nef'in yeni koçu Andreas Pistiolis, Fenerbahçe Beko'yu da devirip 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçtan sonra zafer pozu verdi. Ayrıca karşılaşmanın bitimiyle F.Bahçeli taraftarlar ile G.Saraylı basketbolcular arasında gerginlik yaşandı.