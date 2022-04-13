12 dev adam’ın patronu Ergin Ataman

Milli Basketbol Takımı'nda ikinci Ergin Ataman dönemi başlıyor. Orhun Ene ile yollarını ayıran Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'la anlaşma sağladı.2017 yılından bu yana Anadolu Efes'in antrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, iki görevi bir arada götürecek.Daha önce 25 Mart 2014 tarihinde Bogdan Tanjevic'ten boşalan Türkiye Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilen tecrübeli antrenör, böylece hem Galatasaray Liv Hospital hem de Ay-Yıldızlılar'ın koçu olmuş,