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Giriş Tarihi: 13.4.2022

12 dev adam’ın patronu Ergin Ataman

12 dev adam’ın patronu Ergin Ataman

Orhun Ene ile yollarını ayıran TBF, Ergin Ataman’la anlaşma sağladı. Deneyimli koç hem Anadolu Efes’i hem de A Milli Takım’ı çalıştıracak

A Milli Basketbol Takımı'nda ikinci Ergin Ataman dönemi başlıyor. Orhun Ene ile yollarını ayıran Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'la anlaşma sağladı. Deneyimli çalıştırıcı, yarın saat 11.00'de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak. 2017 yılından bu yana Anadolu Efes'in antrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, iki görevi bir arada götürecek.

ÇEYREK FİNAL OYNATMIŞTI
Daha önce 25 Mart 2014 tarihinde Bogdan Tanjevic'ten boşalan Türkiye Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilen tecrübeli antrenör, böylece hem Galatasaray Liv Hospital hem de Ay-Yıldızlılar'ın koçu olmuş, 12 Dev Adam ile 2014 Dünya Basketbol Şampiyonasında çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

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12 dev adam’ın patronu Ergin Ataman
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