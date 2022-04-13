12 dev adam’ın patronu Ergin Ataman

AMilli Basketbol Takımı'nda ikinci Ergin Ataman dönemi başlıyor. Orhun Ene ile yollarını ayıran Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'la anlaşma sağladı. Deneyimliçalıştırıcı, yarın saat 11.00'de düzenlenecektörenle resmi sözleşmeyi imzalayacak. 2017 yılından bu yana Anadolu Efes'in antrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, iki görevi bir arada götürecek.
ÇEYREK FİNAL OYNATMIŞTI
Daha önce 25 Mart 2014 tarihinde Bogdan Tanjevic'ten boşalan Türkiye Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilen tecrübeli antrenör, böylece hem Galatasaray Liv Hospital hem de Ay-Yıldızlılar'ın koçu olmuş, 12 Dev Adam ile 2014 Dünya BasketbolŞampiyonasında çeyrek finale yükselmebaşarısı göstermişti.