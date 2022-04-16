Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ’ı devirdi

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Guduric, Şehmus Hazer ve Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle çeyreğe hızlı başlayıp, 33. dakikada tabeladaki durumu lehine (63-65) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında Guduric ve Pierre ile 3 sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala 5 sayılık fark yakaladı: 75-80. TOFAŞ, Zukauskas ile 3 sayılık isabet bularak bitime 46 saniye kala farkı 2'ye (78-80) indirse de kalan süreyi daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko salondan 82-78 galip ayrılmayı bildi.