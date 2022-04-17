Hedef Avrupa şampiyonluğu

AMilli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, dün imzayı atıp görevine resmen başladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,12 Dev Adam'ı da çalıştırması için izin veren Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'a teşekkür etti. İkinci kez Milli Takım'ın başına geçen Ataman, kendisi ile yapılan ilk görüşmede şartlarının sorulduğunu, buna dacevabı verdiğini belirtip şöyle devam etti: "Basketbolun Türk halkının gururu olmasını isteyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorumSırbistan, İspanya gibi ülkeler de Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ama bizim turnuvadaki tek hedefimiz şampiyonluk."2014-2016 yılları arasında A Milli Takım'da görev yapan Ergin Ataman, bu dönemde 12 Dev Adam ile Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma başarısı göstermiş, turnuvaya Litvanya yenilgisi ile veda etmişti. Anadolu Efes ile 2021'deolan Ataman'ın ayrıcazaferleri de bulunuyor.TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim olarak en büyük hedeflerinin basketbolu ülke genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Ataman'ın en doğru tercih olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Şampiyonalarda madalya bekliyoruz" dedi.