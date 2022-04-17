Hedef Avrupa şampiyonluğu

A Milli Takım’ın yeni başantrenörü Ergin Ataman, “Basketbolun Türk halkının gururu olmasını isteyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kadroya güveniyorum. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz” dedi
AMilli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, dün imzayı atıp görevine resmen başladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2024 sezonusonuna kadar AnadoluEfes ile anlaşması olanAtaman'ın 12 Dev Adam'ı da çalıştırması için izin veren Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'a teşekkür etti. İkinci kez Milli Takım'ın başına geçen Ataman, kendisi ile yapılan ilk görüşmede şartlarının sorulduğunu, buna da "Milli Takım'da çalışmanınşartı olmaz" cevabı verdiğini belirtip şöyle devam etti: "Basketbolun Türk halkının gururu olmasını isteyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Esas hazırlığımız 1Eylül'de oynanacak AvrupaŞampiyonası. Bu kadroya çokgüveniyorum. Hiçbir takımdançekinmiyoruz. Sırbistan, İspanya gibi ülkeler de Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ama bizim turnuvadaki tek hedefimiz şampiyonluk."
KUPALARA ABONE
2014-2016 yılları arasında A Milli Takım'da görev yapan Ergin Ataman, bu dönemde 12 Dev Adam ile Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma başarısı göstermiş, turnuvaya Litvanya yenilgisi ile veda etmişti. Anadolu Efes ile 2021'de Euroleague şampiyonu olan Ataman'ın ayrıca Eurocup, Eurochallengeve Saporta Kupası zaferleri de bulunuyor.
'MADALYA BEKLİYORUZ'
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim olarak en büyük hedeflerinin basketbolu ülke genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Ataman'ın en doğru tercih olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Şampiyonalarda madalya bekliyoruz" dedi.