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Giriş Tarihi: 19.4.2022 15:41 Son Güncelleme: 19.4.2022 16:06

Fenerbahçe Safiport'ta Victor Lapena gitti, Galatasaray'ın eski hocası Marina Maljkovic geldi

Fenerbahçe Safiport’ta Victor Lapena gitti, Galatasaray’ın eski hocası Marina Maljkovic geldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası ise 2016-2018 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Marina Maljkovic oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası ise Marina Maljkovic oldu.

2016-2018 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Marina Maljkovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

LAPENA İLE YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli kadın basketbol takımında görev yapan 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Victor Lapena'ya kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron'a 60-55 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

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Fenerbahçe Safiport'ta Victor Lapena gitti, Galatasaray'ın eski hocası Marina Maljkovic geldi
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