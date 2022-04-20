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Giriş Tarihi: 20.4.2022 23:32 Son Güncelleme: 20.4.2022 23:32

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda avantajı kaptı

AA
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası’nda avantajı kaptı

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yendi. Mücadeleyi, yaklaşık 300 Türk seyirci tribünden takip etti. Karşılaşmanın rövanşı, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Bahçeşehir Koleji ilk bölümde Smith önderliğinde skor üretti. Unahotels Reggio Emilia, pota altından basketlerle Türk temsilcisine karşılık vermeye çalışsa da periyodun son bölümünde kenardan gelen Jones'dan skor katkısı alan kırmızı-lacivertliler, çeyreği 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekip, Johnson'ın sayılarıyla 14. dakikada 27-24 öne geçti. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, 15. dakikada Dekker'ın sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Kırmızı-lacivertliler, kalan bölümde boyalı alanda Solomon'un etkili oyunuyla soyunma odasına 40-34 galip durumda gitti.

İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikada Thompson'ın atışıyla beraberliği yakaladı: 43-43. Berkay Candan ve Kartal Özmızrak'ın basketleriyle kontrolü yeniden ele alan Bahçeşehir Koleji, Jones'un 28. dakikadaki sayısıyla farkı çift hanelere çıkardı: 43-54. Son periyoda Türk temsilcisinin 63-47 üstünlüğüyle gidildi.

Final periyodunda Bahçeşehir Koleji bir ara farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Savunmada sertliğini artıran ve üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan ev sahibi ekip, 39. dakikada Cinciarini'nin atışıyla farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 68-69. Muhammed Baygül'ün üç sayılık atışıyla üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, parkeden 72-69 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde en skorer isim 12 sayı bulan Jamal Jones oldu.

Salon: Unipol Arena

Hakemler: Fernando Calatrava Cuevas (İspanya), Nicolas Maestre (Fransa), Carsten Straube (Almanya)

Unahotels Reggio Emilia: Cinciarini 20, Larson, Strautins 8, Johnson 16, Hopkins 6, Thompson 9, Rossi 5, Crawford 5

Bahçeşehir Koleji: Hall 6, Muhammed Baygül 4, Smith 11, Berkay Candan 7, Oğuz Savaş, Jones 12, Kartal Özmızrak 11, Dekker 10, Solomon 9, Erkan Yılmaz, Black 2

1. Periyot: 18-19

Devre: 34-40

3. Periyot: 47-63

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Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda avantajı kaptı
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