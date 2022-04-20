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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Bahçeşehirli oyunculara videolu aile morali

Bahçeşehirli oyunculara videolu aile morali
FIBA Europe Cup finali ilk maçında bugün TSİ 21.30'da İtalyan kulübü Unahotels Reggio Emilia ile karşılaşacak Bahçeşehir Koleji, hazırlıklarını yaptığı Ülker Etkinlik Salonu'nda ailelerinden gelen mesajlarla duygu dolu anlar yaşadı. İdman sonunda kadroda yer alan 16 oyuncunun yanı sıra kulüp genel menajeri Alpaslan Aydın ve başantrenör Erhan Ernak barkovizyondaki destek mesajlarıyla maç öncesi moral depoladı. Bu arada iki ayaktan oluşan final serisinin rövanş mücadelesi 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Bahçeşehirli oyunculara videolu aile morali
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