Bahçeşehirli oyunculara videolu aile morali

FIBA Europe Cup finali ilk maçında bugün TSİ 21.30'da İtalyan kulübü Unahotels Reggio Emilia ile karşılaşacak Bahçeşehir Koleji, hazırlıklarını yaptığı Ülker Etkinlik Salonu'nda ailelerinden gelen mesajlarla duygu dolu anlar yaşadı. İdman sonundakadroda yer alan 16 oyuncunun yanı sırakulüp genel menajeri Alpaslan Aydın vebaşantrenör Erhan Ernak barkovizyondakidestek mesajlarıyla maç öncesi moral depoladı. Bu arada iki ayaktan oluşan final serisinin rövanş mücadelesi 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.