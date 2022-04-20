Bahçeşehirli oyunculara videolu aile morali

Europe Cup finali ilk maçında bugün TSİ 21.30'da İtalyan kulübü Unahotels Reggio Emilia ile karşılaşacak Bahçeşehir Koleji, hazırlıklarını yaptığı Ülker Etkinlik Salonu'nda ailelerinden gelen mesajlarla duygu dolu anlar yaşadı.Bu arada iki ayaktan oluşan final serisinin rövanş mücadelesi 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.