Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ejderhalar İtalya’yı yaktı!
Giriş Tarihi: 21.4.2022

Ejderhalar İtalya’yı yaktı!

MUSTAFA NACAR
Ejderhalar İtalya’yı yaktı!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Reggio Emilia’yı deplasmanda yendi. Karşılaşmayı başından itibaren domine eden temsilcimiz, son çeyrekte oyundan düşse de galip gelmeyi bildi. Rövanş 27 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa'da zafere koşuyor. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yenerek rövanş için avantajı cebine koydu. Yaklaşık 300 Türk seyircinin tribünden izlediği mücadele karşılıklı sayılarla başladı. Jamar Smith'in önderliğindeki temsilcimiz, Jamal Jones da katkı verince ilk çeyreği 19-18 üstün kapattı. İkinci periyoda İtalyanlar iyi başladı ve Johnson'ın sayılarıyla 27-24 öne geçti. Ancak Dekker ve boyalı alanda Solomon sahneye çıkınca soyunma odasına 40-34 galip gittik. İkinci yarıya da temposuz girse de Bahçeşehir Koleji, vites artırınca son periyoda 63-47 üstün geçti. Ancak rakip üst üste isabetli üçlükler atınca tehlike çanları çaldı. Muhammed Baygül de üçlükle karşılık verince Kırmızı Ejderhalar, kupaya bir adım daha yaklaştı. Rövanş 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Son dakika! Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
Son dakika | Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Terör operasyonları PKK'da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak
Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya 'Şeytan'ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler
Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun "Man adası" iftirası ile ilgili cezasını onadı! İşte ödeyeceği tazminat
ARKADAŞINA GÖNDER
Ejderhalar İtalya’yı yaktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA