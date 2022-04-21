Ejderhalar İtalya’yı yaktı!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Reggio Emilia’yı deplasmanda yendi. Karşılaşmayı başından itibaren domine eden temsilcimiz, son çeyrekte oyundan düşse de galip gelmeyi bildi. Rövanş 27 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa'da zafere koşuyor. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yenerek rövanş için avantajıcebine koydu. Yaklaşık 300 Türk seyircinin tribünden izlediği mücadele karşılıklı sayılarla başladı. Jamar Smith'in önderliğindekitemsilcimiz, Jamal Jones da katkıverince ilk çeyreği 19-18 üstünkapattı. İkinci periyoda İtalyanlar iyi başladı ve Johnson'ın sayılarıyla 27-24 öne geçti. Ancak Dekker ve boyalı alanda Solomon sahneye çıkınca soyunma odasına 40-34 galip gittik. İkinci yarıya da temposuz girse de Bahçeşehir Koleji, vites artırınca son periyoda 63-47 üstün geçti. Ancak rakip üst üste isabetli üçlükler atıncatehlike çanları çaldı. Muhammed Baygül de üçlükle karşılık verince Kırmızı Ejderhalar, kupaya bir adım daha yaklaştı. Rövanş 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.