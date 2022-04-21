Ejderhalar İtalya’yı yaktı!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa'da zafere koşuyor. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini deplasmanda 72-69 yenerekYaklaşık 300 Türk seyircinin tribünden izlediği mücadele karşılıklı sayılarla başladı.İkinci periyoda İtalyanlar iyi başladı ve Johnson'ın sayılarıyla 27-24 öne geçti. Ancakve boyalı alandasahneye çıkınca soyunma odasına 40-34 galip gittik. İkinci yarıya da temposuz girse de Bahçeşehir Koleji, vites artırınca son periyoda 63-47 üstün geçti. Ancak rakipMuhammed Baygül de üçlükle karşılık verince Kırmızı Ejderhalar, kupaya bir adım daha yaklaştı. Rövanş 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.