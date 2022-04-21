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Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:31 Son Güncelleme: 21.4.2022 10:55

Philadelphia seride farkı açtı! Toronto kayıplarda...

Philadelphia seride farkı açtı! Toronto kayıplarda...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off ilk turu üçüncü maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı Joel Embiid'in son saniyelerde bulduğu üçlükle 104-101 mağlup etti ve seriyi 3-0 yaptı.

NBA'de play-off ilk turu üçüncü maçında Philadelphia 76ers deplasmanda karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı Joel Embiid'in son saniyelerde bulduğu üçlükle 104-101 mağlup etti ve seriyi 3-0 yaptı.


NBA play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers Scotiabank Arena'da karşılaştığı Toronto Raptors'ı Joel Embiid'in son saniyelerde attığı üçlükle 104-101'lik skorla mağlup etti ve seriyi 3-0 yaptı. Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı, 13 ribaund, James Harden ve Tyrese Maxey da 19'ar sayı ile oynadı. Furkan ise oynamadı. Toronto'da ise OG Anunoby 26 sayı, 5 ribaund ve Gary Trent Jr. 24 sayı, 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.


NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Doğu Konferansı
(2) Boston Celtics: 114 - Brooklyn Nets: 107 (0)
(0) Toronto Raptors: 101 - Philadelphia 76ers: 104 (3)
(1) Milwaukee Bucks: 110 - Chicago Bulls: 114 (1)

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Philadelphia seride farkı açtı! Toronto kayıplarda...
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