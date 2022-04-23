Ergin Ataman’dan Final Four sözleri! Taraftara çağrı yaptı...

"SİNAN ERDEM'DE MILANO'DAKİ ATMOSFERİN DAHA FAZLASINI GÖSTERMELİYİZ"

Özellikle serinin ikinci maçında Milano taraftarlarının çok büyük bir baskı oluşturduğunu kaydeden deneyimli başantrenör, Anadolu Efes taraftarına çağrıda bulunarak, "Milano'nun oluşturduğu bu baskıdan sonra, şimdi biz de daha fazlasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda göstermeliyiz" dedi.

"MILANO EKSİKLERİ OLSA DA, MESSINA'NIN KOÇLUĞUNDA ASLA PES ETMEYECEKTİR"

Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina'nın bir basketbol dehası olduğunu hatırlatan Ataman, "Milano'da bazı eksikler olsa da onun koçluğunda asla pes etmeyeceklerdir. Milano karşısında bizi çok zorlu maçlar bekliyor. En kararlı şekilde, yüksek bir motivasyonla salı ve perşembe günlerinde oynayacağımız final ayarındaki iki maçı kazanıp, Final Four'a adımımızı atmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)