Galatasaray Nef’ten müthiş geri dönüş! Önce uzatmalar, sonra galibiyet...

Galatasaray, bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 14. kez mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, savunmada zorlanan Galatasaray Nef karşısında Ennis, Cruz ve Emre Tanışan ile bulduğu basketlerle ilk periyodu 24-13 önde bitirdi.
İkinci periyotta Galatasaray Nef, Dee Bost ve Canaan ve Trimble ile skoru dengelemeye çalışırken, konuk ekip Muhsin Yaşar ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle üstünlüğünü sürdürmeye devam ederek soyunma odasına 40-32 önde gitti.
Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Nef, 32. dakikanın başında farkı 3 sayıya (57-60) indirdi. Cook ve Simmons'un basketleriyle tekrar kontrolü ele alan TOFAŞ, maçta son dakikaya 75-70 önde girdi. Galatasaray Nef, Blackshear ve Trimble'ın serbest atışlardan ürettiği sayılarla bitime 9 saniye kala farkı 1 sayıya (75-76) düşürdü. Konuk ekip, bitime 7 saniye kala Cruz ile serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya (75-78) çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın son hücumunda Trimble bitime bir saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle skoru 78-78 olarak eşitledi ve maç bu sonuçla uzatmaya gitti.
Uzatma bölümüne 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Nef, 43. dakikanın başında 85-78 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan TOFAŞ, hızlı hücumlardan üst üste bulduğu basketlerle uzatmanın son dakikasına 89-87 önde girdi. Galatasaray Nef bitime 24 saniye kala skora tekrar denge (89-89) getirdi. Konuk takımın sonraki hücumunda Cruz yaptığı atışta isabet sağlayamazken, bitime 2 saniye kala Trimble kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest atışlardan birini sayıya çevirdi ve takımını 90-89 öne geçirdi. Galatasaray Nef, TOFAŞ'ın son hücumda sayı çıkaramadığı müsabakadan 90-89 galip ayrıldı.
Galatasaray Nef, Yunan başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çıktığı 6. maçı da kazanma başarısı gösterdi.