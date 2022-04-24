Galatasaray Nef’ten müthiş geri dönüş! Önce uzatmalar, sonra galibiyet...

Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Nef, 32. dakikanın başında farkı 3 sayıya (57-60) indirdi. Cook ve Simmons'un basketleriyle tekrar kontrolü ele alan TOFAŞ, maçta son dakikaya 75-70 önde girdi. Galatasaray Nef, Blackshear ve Trimble'ın serbest atışlardan ürettiği sayılarla bitime 9 saniye kala farkı 1 sayıya (75-76) düşürdü. Konuk ekip, bitime 7 saniye kala Cruz ile serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya (75-78) çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın son hücumunda Trimble bitime bir saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle skoru 78-78 olarak eşitledi ve maç bu sonuçla uzatmaya gitti.