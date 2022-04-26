Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, Milano'yu mağlup etti seride öne geçti
Giriş Tarihi: 26.4.2022 22:25 Son Güncelleme: 26.4.2022 22:28

Anadolu Efes, Milano'yu mağlup etti seride öne geçti

DHA
Anadolu Efes, Milano’yu mağlup etti seride öne geçti

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi Olimpia Milano’yu 77-65 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four’a yükseleceği seride 4’üncü maç, 28 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekibin başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk 5 ile çıktı: Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Pleiss. Deplasman ekibinin başantrenörü Ettore Messina ise Rodriguez, Shields, Hall, Bentil, Hines ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Micic ve Pleiss'ın hücumdaki etkili oyunuyla maça start veren Anadolu Efes, televizyon molasına 15-11'lik üstünlükle girdi. Periyodun kalan bölümünde farkı artıran ev sahibi ekip, periyodu 8 sayı farkla önde tamamladı: 25-17.

İkinci periyotta Grant'in üçlük çizgisinin gerisinden kaydettiği iki basket ile yeniden oyuna dahil olan Olimpia Milano, televizyon molasına girilirken farkı 3'e kadar indirdi: 29-26. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda da isabetli oynayan Anadolu Efes farkı 12'ye kadar çıkartsa da, Olimpia Milano hücumda üst üste kaydettiği basketlerle bir kez daha oyuna dahil oldu. Anadolu Efes soyunma odasına 42-35'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta oyunun üstünlüğünü eline alan deplasman ekibi, periyodun bitimine 30 saniye kala farkı 1 sayıya (57-56) indirirken, Bryant'ın iki sayılık basketiyle Anadolu Efes maçın final periyoduna 59-56 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna da üçüncü periyottaki etkili oyunuyla başlayan Olimpia Milano, 33'üncü dakikada öne geçti: 59-60. Larkin ve Micic'in maçın son bölümünde hücumda devreye girmesiyle yeniden farkı açan ev sahibi ekip, müsabakanın bitimine 1 dakika kala farkı 9'a yükseltti: 74-65.

Anadolu Efes, müsabakayı 77-65 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Bilim Kurulu kararlarını açıkladı: Maske yasağı kapalı alanlarda kaldırıldı
Emekli maaşları için son dakika 1 Mayıs sürprizi: Gözler Bakan Bilgin'in açıklayacağı detaylarda
Son dakika: Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e peş peşe tepkiler: Bu milletin iradesine hakarettir...
Son dakika haberi: İşte Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbete götüren eylemler
Son dakika | İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
Böyle fuhuş ağı görülmedi: Patroniçe ve Manken kadınları bakın nasıl pazarlamış!
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik telefon görüşmesi! Peş peşe açıklamalar
Son dakika: Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes, Milano'yu mağlup etti seride öne geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA