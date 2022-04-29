Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bekle bizi Belgrad
Giriş Tarihi: 29.4.2022

Bekle bizi Belgrad

Bekle bizi Belgrad

Bahçeşehir’in şampiyonluğu ve Frutti Extra Bursa’nın yarı final zaferinin ardından dün de Anadolu Efes, Armani Milan’ı devirip THY Avrupa Ligi’nde Final Four’a yükseldi

Türk basketbolu Avrupa'yı kasıp kavuruyor. THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, playoff serisi dördüncü maçında AX Armani Milan'ı 75-70 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve üst üste 3. kez Final Four'a adını yazdırdı. Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 19-11 önde bitirdi. İtalyan ekibi özellikle Datome'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 43-42 üstün gitti. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu. AX Armani Milan, 33. dakikada 66-62 öne geçti. Efes, Micic'in harika basketiyle 37. dakikada skoru eşitledi: 68-68. Singleton'un serbest atışlarıyla öne fırlayan temsilcimiz, 75-70'lik skorla zafere uzandı. Efes'in, Belgrad'da oynanacak Dörtlü Final'deki rakibi Olympiakos- Monaco eşleşmesinin galibi olacak.

SİNAN ERDEM'DE BURUK SÜRPRİZİ!
G.SARAY'IN başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Okan Buruk dün Sinan Erdem'e gelip maçı izledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Efes'in sevincine de ortak oldu.

NBA'DEN, EFES'E TAKVİYE GÜÇ GELDİ!
SINAN Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar, maç boyu hiç susmayıp Anadolu Efes'e destek verdi. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

'ŞAMPİYONLUĞA 2 MAÇ KALDI'
KARIYERINDE 5. kez Final Four oynama başarısı elde eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra duygularını şöyle anlattı: "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum. İnanılmaz 4 maç oynadık. Onlara karşı oynamak, kazanmak hiç kolay değildi. Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Şampiyonluğa 2 maç daha var. Bizden çekinsinler. Belgrad'da son topa kadar şampiyonluk mücadelesini vereceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a geldi! Kral Selman'la kritik görüşme
Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in tehditlerine sert tepki: Başındaki ağababası gibi o da bedel ödeyecek
SON DAKİKA: ABD ile Rusya Türkiye'den yardım istedi! Dev takasa MİT güvencesi ile gerçekleşti! Yer Ankara! Saat: 14.00...
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama! Rusya: 38 askeri unsuru vurduk
Son Dakika: Bakan Kirişci duyurdu! 205 milyon lira hibe verilecek
Son dakika: Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası ihlallerine yanıt
Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...
ABD'den Türkiye özeleştirisi! Blinken gereksiz bürokrasiye dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekle bizi Belgrad
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA