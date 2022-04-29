Bekle bizi Belgrad

Türk basketbolu Avrupa'yı kasıp kavuruyor. THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, playoff serisi dördüncü maçında AX Armani Milan'ı 75-70 yenerekLacivert-beyazlılar, ilk periyodu 19-11 önde bitirdi. İtalyan ekibi özellikle Datome'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 43-42 üstün gitti. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu. AX Armani Milan, 33. dakikada 66-62 öne geçti.Singleton'un serbest atışlarıyla öne fırlayan temsilcimiz, 75-70'lik skorla zafere uzandı.G.SARAY'IN başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Okan Buruk dün Sinan Erdem'e gelip maçı izledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Efes'in sevincine de ortak oldu.SINAN Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar, maç boyu hiç susmayıp Anadolu Efes'e destek verdi. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.KARIYERINDE 5. kez Final Four oynama başarısı elde eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra duygularını şöyle anlattı: "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum.Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor.