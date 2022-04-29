Bekle bizi Belgrad

Türk basketbolu Avrupa'yı kasıp kavuruyor. THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, playoff serisi dördüncü maçında AX Armani Milan'ı 75-70 yenerek seriyi 3-1 kazandıve üst üste 3. kez Final Four'a adınıyazdırdı. Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 19-11 önde bitirdi. İtalyan ekibi özellikle Datome'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 43-42 üstün gitti. İkinci yarı büyük çekişmeye sahne oldu. AX Armani Milan, 33. dakikada 66-62 öne geçti. Efes, Micic'in harika basketiyle37. dakikada skoru eşitledi: 68-68. Singleton'un serbest atışlarıyla öne fırlayan temsilcimiz, 75-70'lik skorla zafere uzandı. Efes'in, Belgrad'da oynanacakDörtlü Final'deki rakibi Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibi olacak.
SİNAN ERDEM'DE BURUK SÜRPRİZİ!
G.SARAY'IN başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Okan Buruk dün Sinan Erdem'e gelip maçı izledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Efes'in sevincine de ortak oldu.
NBA'DEN, EFES'E TAKVİYE GÜÇ GELDİ!
SINAN Erdem Spor Salonu'nu dolduran taraftarlar, maç boyu hiç susmayıp Anadolu Efes'e destek verdi. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.
'ŞAMPİYONLUĞA 2 MAÇ KALDI'
KARIYERINDE 5. kez Final Four oynama başarısı elde eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra duygularını şöyle anlattı: "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum. İnanılmaz 4 maç oynadık. Onlara karşı oynamak,kazanmak hiç kolay değildi. Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Şampiyonluğa 2 maç daha var.Bizden çekinsinler. Belgrad'da son topa kadarşampiyonluk mücadelesini vereceğiz."