DİMİTRİS İTOUDİS KİMDİR?

8 Eylül 1970'de Yunanistan'ın Veria şehrinde doğan Dimitris Itoudis, 11 yıl boyunca Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic'in Panathinaikos'ta yardımcılığını yapmıştır. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştır. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etmiştir. 2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı 1 yıl sonra aynı turnuvada 3. oldu.