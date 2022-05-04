Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu! Zeljko Obradovic detayı...
Giriş Tarihi: 4.5.2022 15:04 Son Güncelleme: 4.5.2022 15:21

Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu! Zeljko Obradovic detayı...

Son dakika: Fenerbahçe Beko’nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu! Zeljko Obradovic detayı...

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrılacağı ve CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Itoudis ile ilgili Zeljko Obradovic detayı dikkat çekti.

Bu sezon Euroleague'de normal sezonu 12. sırada tamamlayarak play-off bileti alamayan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.

Yunan basınından Sport24'ün haberine göre; Fenerbahçe, Dimitris Itoudis ile anlaştı.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın başında olan Itoudis, gelecek sezon Sarı-Lacivertli takımı çalıştıracak. 51 yaşındaki başantrenör Rusya'daki kariyerine devam etmeme kararı aldı.

DİMİTRİS İTOUDİS KİMDİR?
8 Eylül 1970'de Yunanistan'ın Veria şehrinde doğan Dimitris Itoudis, 11 yıl boyunca Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic'in Panathinaikos'ta yardımcılığını yapmıştır. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştır. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etmiştir. 2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı 1 yıl sonra aynı turnuvada 3. oldu.

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Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası Dimitris Itoudis oldu! Zeljko Obradovic detayı...
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