Anadolu Efes’e komşu geldi!

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'in rakibi belli oldu. Dün gece oynanan play-off serisinde Monaco'yu 94-88 yenen Yunan ekibi Olympiakos, seriyi 3-2'ye getirdi ve lacivert-beyazlılar ile eşleşti. Dörtlü Final'in diğer ayağında iki İspanyol devi Real Madridile Barcelona kozlarını paylaşacak. Dörtlü Final 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ınbaşkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek. Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar 19, final karşılaşması ise 21 Mayıs'ta oynanacak.