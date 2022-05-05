Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes’e komşu geldi!
Giriş Tarihi: 5.5.2022

Anadolu Efes’e komşu geldi!

Anadolu Efes’e komşu geldi!
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'in rakibi belli oldu. Dün gece oynanan play-off serisinde Monaco'yu 94-88 yenen Yunan ekibi Olympiakos, seriyi 3-2'ye getirdi ve lacivert-beyazlılar ile eşleşti. Dörtlü Final'in diğer ayağında iki İspanyol devi Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Dörtlü Final 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek. Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar 19, final karşılaşması ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Son dakika: 4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
SON DAKİKA: İBB'nin Çırağan Katliamı'nda şoke eden detay! Üstünü örtmek için servet ödemişler...
Samsun'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes’e komşu geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA