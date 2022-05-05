Anadolu Efes’e komşu geldi!

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'in rakibi belli oldu. Dün gece oynanan play-off serisinde Monaco'yu 94-88 yenenseriyi 3-2'ye getirdi ve lacivert-beyazlılar ile eşleşti. Dörtlü Final'in diğer ayağında iki İspanyol devikozlarını paylaşacak.Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar 19, final karşılaşması ise 21 Mayıs'ta oynanacak.