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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandıracağız

Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandıracağız
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale kalan Frutti Extra Bursaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar, 11 Mayıs'ta oynanacak finalde rakibini devirerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, finale kalarak çifte bayram yaşadıklarını söyledi. "Maç öncesinde sadece kendi taraftarlarımızdan değil tüm Türkiye'den destek mesajı aldık" diyen Sezgin, camiayla birlik olarak bu başarıya inandıklarını dile getirdi. Sezgin şöyle konuştu: "Önemli rakipleri kendi seyircimiz önünde olmadan yendik. Başarması zor olsa da camia olarak inandık ve sonunda finale kadar geldik. Tarihi bir başarının peşindeyiz, bunun farkında olarak çalışıyoruz. Kupaya bir adım kaldı. Finali de geçerek bu tarihi başarıyı elde edeceğiz ve Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıracağız."



BURSASPOR'UN RAKİBİ BOLOGNA
Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi belli oldu. Dün akşam oynanan maçta İspanyol ekibi Valencia Basket'i 83-73 mağlup eden İtalyan temsilcisi Virtus Bologna, finalde yeşil-beyazlılarla eşleşti. Kazananın kupayı alacağı mücadele 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandıracağız
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