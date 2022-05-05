Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandıracağız

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale kalan Frutti Extra Bursaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar, 11 Mayıs'ta oynanacak finalde rakibini devirerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, finale kalarak çifte bayram yaşadıklarını söyledi.diyen Sezgin, camiayla birlik olarak bu başarıya inandıklarını dile getirdi. Sezgin şöyle konuştu:Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi belli oldu. Dün akşam oynanan maçta İspanyol ekibi Valencia Basket'i 83-73 mağlup eden İtalyan temsilcisi Virtus Bologna, finalde yeşil-beyazlılarla eşleşti.