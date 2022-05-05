Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandıracağız

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale kalan Frutti Extra Bursaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar, 11 Mayıs'ta oynanacak finalde rakibini devirerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, finale kalarak çifte bayram yaşadıklarını söyledi. "Maç öncesindesadece kendi taraftarlarımızdandeğil tüm Türkiye'den destekmesajı aldık" diyen Sezgin, camiayla birlik olarak bu başarıya inandıklarını dile getirdi. Sezgin şöyle konuştu: "Önemli rakipleri kendiseyircimiz önünde olmadan yendik.Başarması zor olsa da camiaolarak inandık ve sonunda finalekadar geldik. Tarihi bir başarınınpeşindeyiz, bunun farkında olarakçalışıyoruz. Kupaya bir adım kaldı.Finali de geçerek bu tarihi başarıyıelde edeceğiz ve Türk bayrağınıAvrupa'da dalgalandıracağız."
BURSASPOR'UN RAKİBİ BOLOGNA
Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi belli oldu. Dün akşam oynanan maçta İspanyol ekibi Valencia Basket'i 83-73 mağlup eden İtalyan temsilcisi Virtus Bologna, finalde yeşil-beyazlılarla eşleşti. Kazananın kupayıalacağı mücadele 11 MayısÇarşamba günü oynanacak.