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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Efes galip geldi Yalovaspor düştü

Efes galip geldi Yalovaspor düştü
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Anadolu Efes, Semt77 Yalovaspor'u 93-87 yendi. Bu sonuçla ligi 7 galibiyetle tamamlayan Semt77 Yalovaspor, HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin ardından küme düşen ikinci takım oldu. Lacivert-beyazlılar ise normal sezonu ikinci sırada bitirdi. Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni uzatmalara giden maçta 101-95 devirip normal sezonu 6. tamamladı. Aliağa Petkimspor'a 87-80 mağlup olan Beşiktaş Icrypex ise 10. sırada, play-off dışı kaldı.

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Efes galip geldi Yalovaspor düştü
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