Efes galip geldi Yalovaspor düştü

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Anadolu Efes, Semt77 Yalovaspor'u 93-87 yendi.Lacivert-beyazlılar ise normal sezonu ikinci sırada bitirdi. Bahçeşehir Koleji, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni uzatmalara giden maçta 101-95 devirip normal sezonu 6. tamamladı. Aliağa Petkimspor'a 87-80 mağlup olan Beşiktaş Icrypex ise 10. sırada, play-off dışı kaldı.