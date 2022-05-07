Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray'dan Türk Telekom'a 30 sayı fark!
Giriş Tarihi: 7.5.2022 22:51 Son Güncelleme: 7.5.2022 22:51

Galatasaray'dan Türk Telekom'a 30 sayı fark!

AA
Galatasaray’dan Türk Telekom’a 30 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 yendi.

TÜRK TELEKOM: 67 - GALATASARAY NEF: 97

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom: Perez 22, Gani Erdi Gülaslan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es 2, Berk Demir, Arda Özdoğan 4, Ellis 5, Dawkins 14, Johnson 7, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 2

Galatasaray Nef: Dee Bost 11, Canaan 13, N'dour 15, Blackshear 13, Trimble 10, Sadık Emir Kabaca 16, Okben Ulubay, Eray Aydoğan 2, Rıdvan Öncel 9, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Hüseyin Göksenin Köksal 6

1. Periyot: 16-23

Devre: 35-43

3. Periyot: 54-76

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
Genç kadın okuldan gelen mesaj ile şoke oldu! Köpük partisi fotoğrafları ele verdi
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
İskender Günen'den Ali Koç'a: Sen Fenerbahçe'deki FETÖ'cülere bak!
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Türkiye onu konuştu! Parti lideri ABD vatandaşı olmak için dolandırıldı: ‘BM amblemli, yeşil plakalı araçla kandırdı’
‘İngilizler Özdağ’ı sever’
Pespaye
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Türk Telekom'a 30 sayı fark!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA