Ergın Ataman: Barça’yı istiyorum

Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs arası gerçekleşecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan son şampiyon Anadolu Efes, medya günü düzenledi. Başantrenör Ergin Ataman iddialı olduklarını belirtirken şöyle konuştu:Son periyotta haksız şekilde oyun dışı kaldığımda duygulanmıştım ve hırslanmıştık. Sahada cevap vermemiz lazım, benim o yumruklarım Barcelona'ya değildi, bir mesajdı.Galatasaray'da başkan olmak büyük hayal. İleride neden olmasın." Dörtlü finalde Efes, Olympiakos ile karşılaşacak. Barcelona ile de Real Madrid kozlarını paylaşacak.