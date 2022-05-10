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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Ergın Ataman: Barça’yı istiyorum

ÇAĞDAŞ HALICI
Ergın Ataman: Barça’yı istiyorum
Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs arası gerçekleşecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan son şampiyon Anadolu Efes, medya günü düzenledi. Başantrenör Ergin Ataman iddialı olduklarını belirtirken şöyle konuştu: "Unvanımızı korumak istiyoruz. Kupayı alacağımızı düşünüyorum. Bu sene Barcelona'yla olan hiçbir maçın sonunu göremedim, o yüzden Barcelona'yla eşleşmek isterim. Son periyotta haksız şekilde oyun dışı kaldığımda duygulanmıştım ve hırslanmıştık. Sahada cevap vermemiz lazım, benim o yumruklarım Barcelona'ya değildi, bir mesajdı. Tekrar o yumrukları Dörtlü Final'de görecekler. Galatasaray'da başkan olmak büyük hayal. İleride neden olmasın." Dörtlü finalde Efes, Olympiakos ile karşılaşacak. Barcelona ile de Real Madrid kozlarını paylaşacak.

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Ergın Ataman: Barça’yı istiyorum
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