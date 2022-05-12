Bursaspor Avrupa ikincisi

Temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında oyuna bir türlü ağırlığını koyamadı. Özellikle Teodosic’in performansı, İtalyan ekibine zaferi getirdi
Basketbolda tarih yazarak ULEB Avrupa Kupası finaline gelen Frutti Extra Bursaspor, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'ya 80-67 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Mücadelenin ilk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Ancak Weems ve Belinelli'yi set hücumlarında iyi kullanan Bologna, ilk çeyreği 25-12 önde kapattı. Bursaspor basit top kayıpları ve isabetsiz dış atışlarla soyunma odasına 43-31 mağlup gitti. Seyirci desteğiyle temposunu artıran ve son periyoda 62-53 üstün giden Bologna, parkeden de 80-67 galip ayrıldı. İtalyan ekibinin yıldızı Milos Teodosic 21 sayıyla maçınen skoreri olurken aynı zamandaMVP seçildi.
EFES SERİYEHIZLI BAŞLADI
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçlarında ilk perde dün açıldı. Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı lacivert- beyazlıların 43-30 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarının başında ShaneLarkin'in peş peşe üçlükleriylefarkı açan Anadolu Efes, rahat bir galibiyet aldı. Efes %45 ile üçlük atarken; Pınar Karşıyaka'nın yay gerisinden %24'te kalması farkı belirleyen nokta oldu. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç yarın İzmir'de oynanacak.