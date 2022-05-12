Bursaspor Avrupa ikincisi

Basketbolda tarih yazarak ULEB Avrupa Kupası finaline gelen Frutti Extra Bursaspor, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'ya 80-67 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Mücadelenin ilk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Ancakset hücumlarında iyi kullanan Bologna, ilk çeyreğiönde kapattı. Bursaspor basit top kayıpları ve isabetsiz dış atışlarlaSeyirci desteğiyle temposunu artıran ve son periyoda 62-53 üstün giden Bologna, parkeden de 80-67 galip ayrıldı. İtalyan ekibinin yıldızıING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçlarında ilk perde dün açıldı. Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı lacivert- beyazlıların 43-30 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarının başındaAnadolu Efes, rahat bir galibiyet aldı. Efes %45 ile üçlük atarken; Pınar Karşıyaka'nın yay gerisinden %24'te kalması farkı belirleyen nokta oldu. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç yarın İzmir'de oynanacak.