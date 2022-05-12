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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:54

NBA'de yarı final heyecanı nefes kesiyor! Grizzlies ve Bucks'tan son adım...

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NBA’de yarı final heyecanı nefes kesiyor! Grizzlies ve Bucks’tan son adım...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalleri nefesleri kesmeye devam ediyor. Milwaukee Bucks ve Memphis Grizzlies yarı final beşinci maçlarını kazandı. İşte tüm detaylar...

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'ın, Boston Celtics'i mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 40 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.

Bucks'ta Jrue Holiday 24 sayı, sekizer ribaunt ve asistle oynarken, Bobby Portis 14 sayı, 15 ribaunt ile maçı tamamladı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 34 sayı, Jaylen Brown ise 26 sayı kaydetti.

Bucks, cuma gecesi evindeki 6. maçı kazanırsa Doğu Konferansı finallerine yükselecek.

GRİZZLİES SERİDE PES ETMEDİ

Batı Konferansı yarı finalinde ise Memphis Grizzlies, Golden State Warriors'ı 134-95 mağlup etti. Grizzlies, geceyi galibiyetle kapatarak yarı final serisinde durumu 3-2'ye taşıdı.

Grizzlies'da Jaren Jackson Jr., Desmond Bane ve Tyus Jones 21'er sayı kaydetti.

Klay Thompson 19 sayıyla Golden State'in maçtaki en skorer ismi olurken Jonathan Kuminga da 17 sayı üretti.

Seride Golden State Warriors, 3-2 önde bulunuyor.

SIRP PİVOT, ART ARDA İKİ SEZON MVP SEÇİLEN 13. OYUNCU OLDU

NBA'in internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, 2021-22 NBA en değerli oyuncusu seçildi. Jokic, geçen sezon da MVP ödülünü kazanmıştı.

Bu ödül için Jokic, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ile yarıştı.

100 spor yazarı ve yayıncıdan oluşan küresel bir oylama sonucunda, Jokic 875 puan alarak MVP oylamasında ilk sırada yer alırken Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid 706 puanla ikinci sırada yer aldı. Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ise 595 puanla üçüncü oldu.

Ödülü üst üste ikinci defa kazanan Sırp basketbolcu, Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Stephen Curry, Tim Duncan, LeBron James, Magic Johnson, Michael Jordan, Moses Malone, Steve Nash ve Bill'den sonra art arda bu ödülü kazanan 13. oyuncu oldu.

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NBA'de yarı final heyecanı nefes kesiyor! Grizzlies ve Bucks'tan son adım...
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