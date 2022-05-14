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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Karşıyaka Efes’i yakaladı!

Karşıyaka Efes’i yakaladı!
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka, evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 79-73 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı. Tony Taylor ve Alex Tyus'un basketleriyle etkili olan ev sahibi takım devreyi 49-42 üstün kapattı. İkinci yarıda büyük çekişme vardı. Bitime 4 dakika kala lacivert- beyazlılar 66-65 öne geçti. Son 1.5 dakikada Bonzie Colson'ın smacıyla skoru 75-71 yapan Karşıyaka, üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 79-73 kazandı. Yarı finale çıkacak ekip yarın İstanbul'da oynanacak üçüncü maçın ardından belli olacak.

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Karşıyaka Efes’i yakaladı!
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