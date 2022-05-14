Karşıyaka Efes’i yakaladı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Pınar Karşıyaka, evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 79-73 yenerek seride 1-1 eşitliği yakaladı. TonyTaylor ve Alex Tyus'un basketleriyleetkili olan ev sahibitakım devreyi 49-42 üstünkapattı. İkinci yarıda büyük çekişme vardı. Bitime 4 dakika kala lacivert- beyazlılar 66-65 öne geçti. Son 1.5 dakikada Bonzie Colson'ın smacıyla skoru 75-71 yapan Karşıyaka, üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 79-73 kazandı. Yarı finaleçıkacak ekip yarın İstanbul'daoynanacak üçüncü maçınardından belli olacak.