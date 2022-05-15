Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe Safiport!

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Safiport, üç sayılık atışlarda isabet bulduğu karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 14-8 önde tamamlandı. Etkili oyununu sürdüren sarı lacivertliler, ilk çeyreği 25-17 üstün bitirdi.

İkinci periyotta pota altından bulduğu sayılarla hızlı giren Mersin ekibi, farkı bir sayıya kadar düşürdü. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin skor ürettiği hücumlara karşılık vermeye başlayan Fenerbahçe Safiport, tekrar farkı açarak soyunma odasına 11 sayı (46-35) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem pota altından hem de üç sayılık atışlarla sayılar bulmaya devam eden sarı lacivertliler, son periyoda 75-55 galip durumda girdi.

Maç boyunca sürdürdüğü skor avantajını son çeyrekte koruyan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yendi.