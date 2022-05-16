Fenerbahçe şampiyon

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off final serisinde ilk iki maçı90-55 ve 95-56'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 71-97 yenerek 3-0'a ulaştı şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4.kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, toplamda 16 şampiyonluğuna uzandı. Mücadeleye Olcay, McBride, Sabally, Zahui veStokes beşiyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-25 üstün geçerken soyunma odasına 35-46 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayının üstüne çıkaran Fenerbahçe Safiport, sahadan 71-97 galip ayrıldı. Şampiyon kızlar ligde normalsezonu 24 maç sonunda 22 galibiyetlezirvede tamamlamıştı.
BAKAN KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kadınlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Safiport'u yayımladığın mesajla tebrik etti. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Safiport'un başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."