Fenerbahçe şampiyon

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off final serisindeskorlarla kazanan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 71-97 yenerek 3-0'a ulaştı şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4.kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, toplamda 16 şampiyonluğuna uzandı. Mücadeleyebeşiyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-25 üstün geçerken soyunma odasına 35-46 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayının üstüne çıkaran Fenerbahçe Safiport, sahadan 71-97 galip ayrıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kadınlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Safiport'u yayımladığın mesajla tebrik etti. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Safiport'un başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."