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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Fenerbahçe şampiyon

Fenerbahçe şampiyon

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 97-71 yenen Kanarya, seride durumu 3-0 yapıp mutlu sona ulaştı. Finalin en iyisi Saotu Sabally oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off final serisinde ilk iki maçı 90-55 ve 95-56'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 71-97 yenerek 3-0'a ulaştı şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4.kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, toplamda 16 şampiyonluğuna uzandı. Mücadeleye Olcay, McBride, Sabally, Zahui ve Stokes beşiyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-25 üstün geçerken soyunma odasına 35-46 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayının üstüne çıkaran Fenerbahçe Safiport, sahadan 71-97 galip ayrıldı. Şampiyon kızlar ligde normal sezonu 24 maç sonunda 22 galibiyetle zirvede tamamlamıştı.

BAKAN KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kadınlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Safiport'u yayımladığın mesajla tebrik etti. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Safiport'un başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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Fenerbahçe şampiyon
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