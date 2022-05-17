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Giriş Tarihi: 17.5.2022 20:44

Anadolu Efes'e coşkulu uğurlama

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Anadolu Efes’e coşkulu uğurlama

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Sırbistan'a giden Anadolu Efes, İGA İstanbul Havalimanı'ndan özel bir törenle uğurlandı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Sırbistan'a giden Anadolu Efes, İstanbul Havalimanı'ndan özel törenle uğurlandı. Uçakla 18.00'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giden Anadolu Efes kafilesi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde uçağa binmeden önce düzenlenen törenle 'İGA PASS' tarafından bandonun çaldığı şampiyonluk marşları ile uğurlandı.

KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ilk maçlarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli günde oynayacaklarını hatırlatarak "Bu bayrama güzel bir final hediyesi ile katkıda bulunuz. Zor bir maç oynayacağız. Olimpiyakos güçlü bir takım. Çok iyi bir sezon geçirdiler. Bunlar final maçları. Tek maçlar. Kazanıp 21 Mayıs'taki finali oynamak istiyoruz. Son şampiyon unvanımızı korumak istiyoruz. Kazanmak için gidiyoruz"dedi.

ÇOK HEYECANLIYIZ
Takım kaptanı Doğuş Balbay ise üçüncü kez 'Final Four' oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek " İlk 'Final Four'umuz kadar heyecanlıyız. Geçen yıl kupayı kazandık ama yine hedeflerimiz çok büyük . Bu senede kupayı almak istiyoruz. Yine çok anlamlı bir günde 19 Mayıs'ta ilk maçımızı oynayacağız. Hedeflerimize ulaşmak için gerek maç Olimpiyakos maçı. Onu kazınıp ikincisini bekleyeceğiz"diye konuştu

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Anadolu Efes'e coşkulu uğurlama
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