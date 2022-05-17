Şampiyonluğa ölümsüz eser

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonunda elde ettiğiLacivertbeyazlıladın şampiyonluğunun bir simgesi olarak yapılan anıt, İstanbul Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda yer aldı. Dünyaca ünlü büyük heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Yüksek Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıtın açılışıve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticilerinin de katıldığı törenle gerçekleştirildi. Tuncay Özilhan, "Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olarak, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak başlayan uluslararası başarı yolculuğumuz, 2020-21'de Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmamızla zirveye ulaştı. Avrupa şampiyonluğumuzu taçlandıran bu ölümsüz anıtı, her koşulda yanımızda olan ve sonsuz destek veren değerli taraftarlarımıza ithaf ediyoruz" ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Anadolu Efes'in Avrupa Ligi şampiyonluğu, Türk basketbolu açısından yeni bir itici güç olacak" diye konuştuSPORDA sembol başarıların, gelecek nesillerin o branşa gönül vermesi açısından çok önemli olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da açılışta şunları söyledi: "Anadolu Efes'in 1996 yılında kazandığı Koraç Kupası, basketbolumuzda gelen tarihi başarıların da itici gücü olmuştu. 2001 yılındaki Avrupa, 2010'daki Dünya ikincilikleri, '12 Dev Adam'ın yarattığı coşkunun fitilini Koraç Kupası zaferi ateşlemişti.Türkiye'de basketbolun popülaritesi ile milli takım başarısı arasında her zaman doğru orantı olmuştur. Eminim Ergin hocamızın döneminde milli takımımızla da önemli başarılara imza atacağız."