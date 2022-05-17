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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Şampiyonluğa ölümsüz eser

BERKAY TURAN
Şampiyonluğa ölümsüz eser

Uluslararası şampiyonlukları simgeleştiren Bahçelievler Belediyesi’nin, lacivert-beyazlıların geçen sezon kazandığı THY Avrupa Ligi zaferi için yaptırdığı anıt dün törenle açıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonunda elde ettiği Avrupa Ligi zafer bir heykelle ölümsüzleştirildi. Lacivertbeyazlıladın şampiyonluğunun bir simgesi olarak yapılan anıt, İstanbul Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda yer aldı. Dünyaca ünlü büyük heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Yüksek Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıtın açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticilerinin de katıldığı törenle gerçekleştirildi. Tuncay Özilhan, "Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olarak, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak başlayan uluslararası başarı yolculuğumuz, 2020-21'de Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmamızla zirveye ulaştı. Avrupa şampiyonluğumuzu taçlandıran bu ölümsüz anıtı, her koşulda yanımızda olan ve sonsuz destek veren değerli taraftarlarımıza ithaf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK BASKETBOLU İÇİN İTİCİ GÜÇ OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Anadolu Efes'in Avrupa Ligi şampiyonluğu, Türk basketbolu açısından yeni bir itici güç olacak" diye konuştu
SPORDA sembol başarıların, gelecek nesillerin o branşa gönül vermesi açısından çok önemli olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da açılışta şunları söyledi: "Anadolu Efes'in 1996 yılında kazandığı Koraç Kupası, basketbolumuzda gelen tarihi başarıların da itici gücü olmuştu. 2001 yılındaki Avrupa, 2010'daki Dünya ikincilikleri, '12 Dev Adam'ın yarattığı coşkunun fitilini Koraç Kupası zaferi ateşlemişti. Avrupa Ligi şampiyonluğunun da Türk basketbolu açısından yeni bir itici güç olacağına inancım sonsuz. Türkiye'de basketbolun popülaritesi ile milli takım başarısı arasında her zaman doğru orantı olmuştur. Eminim Ergin hocamızın döneminde milli takımımızla da önemli başarılara imza atacağız."

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