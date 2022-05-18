NBA'de Doğu Konferansı final serisi başladı. Miami Heat, FTX Arena'da karşılaştığı Boston Celtics'i 118-107'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Miami'de Jimmy Butler 41 sayı, 9 ribaund, Tyler Herro 18 sayı, 8 ribaund ve Gabe Vincent 17 sayı, 3 asist ile mücadele etti.