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Giriş Tarihi: 18.5.2022 10:55

Finalde ilk maç sonlandı! Miami, Boston karşısında 1-0 öne geçti...

İHA
Finalde ilk maç sonlandı! Miami, Boston karşısında 1-0 öne geçti...

NBA'de Doğu Konferansı final serisi ilk maçı sona erdi. Evinde Boston Celtics'i konuk eden Miami Heat, mücadeleden 118-107 galip ayrıldı. İşte tüm detaylar...

NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında Miami Heat evinde karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 118-107'lik skorla yendi ve seride 1-0 öne geçti.

NBA'de Doğu Konferansı final serisi başladı. Miami Heat, FTX Arena'da karşılaştığı Boston Celtics'i 118-107'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Miami'de Jimmy Butler 41 sayı, 9 ribaund, Tyler Herro 18 sayı, 8 ribaund ve Gabe Vincent 17 sayı, 3 asist ile mücadele etti.

Miami'de oynayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven karşılaşmada süre almadı. Boston'da ise Jayson Tatum 29 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve Jaylen Brown 24 sayı, 10 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

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Finalde ilk maç sonlandı! Miami, Boston karşısında 1-0 öne geçti...
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