Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmek için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Lacivertbeyazlıların başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin kupa olduğunu vurguladı. Ataman, "Bu takım üst üste 4. sezon Avrupa basketbolunun zirvesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor.Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde oynayan bir takımları olmasından Türk taraftarlar gurur duymalı.Çünkü biz şampiyonluğa inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Anadolu Efes, Dörtlü Final'deki ilk maçını yarın Yunan temsilcisi Olympiakos ile oynayacak. TSİ 19.00'da başlayacak mücadeleyi beIN SPORTS HABER kanalı naklen ekrana getirecek. Temsilcimiz turu geçtiği takdirde, cumartesi günü Barcelona- Real Madrid eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.