Darüşşafaka yarı final biletini kaptı

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Darüşşafaka, deplasmandaGaziantep Basketbol'u 82-73 mağlupetti. Seride durumu 2-1'e getiren Darüşşafaka, yarı final biletini aldı. Ev sahibi takım adına 29 sayı atan Gulley maçın en skoreri oldu. Daha önce Bahçeşehir Koleji'ni eleyen G.Saray Nef yarı finale çıkmıştı. Diğer yarı finalistler ise serilerinde 1-1'lik eşitlik olan Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor ve AnadoluEfes-Pınar Karşıyaka eşleşmelerinin son maçlarını kazananlar olacak.