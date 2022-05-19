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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Darüşşafaka yarı final biletini kaptı

Darüşşafaka yarı final biletini kaptı
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 82-73 mağlup etti. Seride durumu 2-1'e getiren Darüşşafaka, yarı final biletini aldı. Ev sahibi takım adına 29 sayı atan Gulley maçın en skoreri oldu. Daha önce Bahçeşehir Koleji'ni eleyen G.Saray Nef yarı finale çıkmıştı. Diğer yarı finalistler ise serilerinde 1-1'lik eşitlik olan Fenerbahçe Beko- Frutti Extra Bursaspor ve Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka eşleşmelerinin son maçlarını kazananlar olacak.

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Darüşşafaka yarı final biletini kaptı
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