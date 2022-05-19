Darüşşafaka yarı final biletini kaptı

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçındaSeride durumu 2-1'e getiren Darüşşafaka, yarı final biletini aldı. Ev sahibi takım adına 29 sayı atan Gulley maçın en skoreri oldu. Daha önce Bahçeşehir Koleji'ni eleyenyarı finale çıkmıştı. Diğer yarı finalistler ise serilerinde 1-1'lik eşitlik olanveeşleşmelerinin son maçlarını kazananlar olacak.