Ergin Ataman, Moerman ve Larkin’den Olympiacos maçı yorumu

Final Four ortamının oldukça eğlenceli bir ortam olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Yoğun bir medya ilgisi var. Dünyanın her yerinden basın mensuplarının takip ettiği bir basın toplantısı yaptık. Alışkınız bu ortamlara. Geçen yıldan farklı olarak bu kez dolu bir salonda oynayacağız. Çok sayıda taraftar olacak. Daha çok Yunan taraftarlar olacak. 1500-2000 civarında da bizim taraftarımız olacak. Biz hazırız. Tecrübemiz var. Olympiacos da güçlü ve iyi bir takım. Sezonu çok iyi geçirdiler. Sezon içerisinde onlarla yaptığımız maçlarda 1-1'lik eşitlik var. Biz İstanbul'da kazandık, onlar Atina'da son saniyede Sloukas'ın attığı basketle kazandılar. Organize ve iyi basketbol oynayan bir takım. Bizim ortaya koyacağımız mücadele ve oyuncularımızın performansları sonucu belirleyecek. Tabii ki finale çıkan taraf olmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KALDI 2 DİYORUM"

Basın toplantısı sırasında Yunan basınıyla arasındaki atışmalarla ilgili gelen soruya yanıt veren Ataman, "Normal. Onların buraya 10 bin civarında taraftarı geliyor. Ben de son şampiyon olarak, kadrosunda birçok yıldız oyuncuya sahip bir takımın antrenörü olarak, tabii ki takımımın buraya şampiyonluk hedefiyle geldiğini açıkça belirtiyorum. Ben hep açık konuşan, dobra konuşan bir insanım. İddialı bir insanım. Bunu da gerek buraya gelmeden önceki beyanatlarımla, gerekse buradaki beyanatlarımla bir kez daha gösteriyorum. Kaldı 2 diyorum. 2 maç sonunda şampiyon yine biz olacağız" diye konuştu.

"SIMON ÇOK BÜYÜK BİR İHTİMALLE OYNAMAYACAK, OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL"

Bir süredir takımdan ayrı olan Krunoslav Simon ve Rodrigue Beaubois'in son durumlarıyla ilgili bilgi veren Ataman, şunları söyledi: "Simon çok büyük bir ihtimalle oynamayacak. Oynayacak durumda değil şu anda. Beaubois ise iyi durumda. Onu yeri geldiği zaman kullanacağız. Tabii ki maç eksiği ve kondisyon eksiği var. Ama sakatlıkla alakalı bir sıkıntısı olmadı. 5 gündür antrenman yapıyor. Ümit ediyorum yapacağımız iki antrenmanda da bir sıkıntısı olmaz ve en azından rotasyonu Beaubois ile de genişletme şansımız olur."