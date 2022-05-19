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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Haydi Efes bir daha!

Haydi Efes bir daha!

Anadolu Efes üst üste ikinci şampiyonluk hedefiyle THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali macerasına start veriyor. Lacivert-beyazlılar bugün Olympiakos’u yenerek 21 Mayıs’taki finalin biletini almak istiyor

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı bugün başlayacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen turnuvada son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiakos mücadele edecek. Günün ilk maçı saat 19.00'da Olympiakos ile Anadolu Efes arasında. 21.00'de de Barcelona ile Real Madrid oynayacak. Maçlar beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

'İDDİALIYIM; ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman dün düzenlenen basın toplantısında, "Geçen sezon kupayı kazanmak olağanüstüydü. Kupayı yeniden kazanırsam çok daha eğlenceli olacak. Yumrukları basketbolseverlerin önünde havaya kaldıracağım" diye konuştu. Ataman maça 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çıkacaklarına ilişkin, "Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bir bayram. Türk ulusu için önemli bir bayram. Tüm Türk ulusunun bayramını kutluyorum. Zor bir maç olacak. İddialı bir koçum. Bunda da devam ediyorum. Kazanıp 19 Mayıs'ı coşkuyla 21 Mayıs'taki finale getirmek istiyoruz. 'Şampiyon olacağız' diyorum. Son şampiyonun başka bir iddiası olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

'HÂLÂ KAZANMAYA AÇIZ'
Anadolu Efes'in milli oyuncusu Shane Larkin ise Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, "Asla tatmin olmayan bir yapımız var. Hala kazanmak için çok açız. Başantrenörünüz size güvendiğinde birbirinize inanıyorsunuz. En büyük farkımız bu. Bu sene de kupayı kazanmak için çok büyük bir iştahımız var. Kupayı bir kez daha kazanıp evimize götürmek istiyoruz" ifadesini kullandı

'İŞİMİZ KOLAY DEĞİL'
Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Dörtlü Final'de kendilerine inanarak ve güvenerek oynamaları gerektiğini kaydetti. Bartzokas, "Dörtlü Final'de yer almak büyük bir onur. Hiçbir şeyi abartmaya gerek yok. Kendimize inanarak ve güvenerek oynamamız lazım. Anın tadını çıkarmamız gerek. Çok kolay değil. Tek bir amaç için buradayız. Olympiakos, tutku demek. Bunu çok iyi biliyorum. Anadolu Efes 3-4 yıldır müthiş bir iş ortaya koyuyor. Ataman'a çok büyük saygı duyuyorum. Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadesini kullandı.

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Haydi Efes bir daha!
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