Haydi Efes bir daha!

asketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı bugün başlayacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen turnuvada son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiakos mücadele edecek. Günün ilk maçı saat 19.00'da Olympiakos ile Anadolu Efes arasında. 21.00'de de Barcelona ile Real Madrid oynayacak. Maçlar beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman dün düzenlenen basın toplantısında,diye konuştu. Ataman maça 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çıkacaklarına ilişkin,değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Efes'in milli oyuncusu Shane Larkin ise Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, "Asla tatmin olmayan bir yapımız var. Hala kazanmak için çok açız. Başantrenörünüz size güvendiğinde birbirinize inanıyorsunuz. En büyük farkımız bu. Bu sene de kupayı kazanmak için çok büyük bir iştahımız var. Kupayı bir kez daha kazanıp evimize götürmek istiyoruz" ifadesini kullandıAnadolu Efes'in rakibi Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Dörtlü Final'de kendilerine inanarak ve güvenerek oynamaları gerektiğini kaydetti. Bartzokas, "Dörtlü Final'de yer almak büyük bir onur. Hiçbir şeyi abartmaya gerek yok. Kendimize inanarak ve güvenerek oynamamız lazım. Anın tadını çıkarmamız gerek. Çok kolay değil. Tek bir amaç için buradayız. Olympiakos, tutku demek. Bunu çok iyi biliyorum. Anadolu Efes 3-4 yıldır müthiş bir iş ortaya koyuyor. Ataman'a çok büyük saygı duyuyorum. Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadesini kullandı.