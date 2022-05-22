İşte tarih böyle yazılır

Yarı finalde 77-74 ile Olympiakos'u yenen lacivert-beyazlılar, Real Madrid karşısında skor üretmekte zorland Micic-Larkin ikilisine Pleiss'ın skor katkısı sağlaması ile yeniden maça dahil olan temsilcimiz İspanyol devini 58-57 yenip kupayı kaldırdı
1996'da Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takım nasıl adını tarihe altın harflerle yazdırdıysa artık 2020-2022 takımının da yeri bambaşka. Sokakta, salonda, evde basketbol oynayan bir devrin çocukları Petar Naumoski-Ufuk Sarıca olmak için birbirleri ile rekabet ederken artık o çocukların ismini kullanmak için yarıştığı isimler Larkin-Micic ikilisi olacak... Real Madrid'in sert savunması ile başlayan ve pota altında Tavares-Yabusele ve Poirier ile Efes'i çembere yaklaştırmadığı ilk periyot 15-14 İspanyollar'ın üstünlüğü ile geçildi. Tüm kötü gidişata rağmen oyunda kalan Efes soyunma odasına 34-29 geride giderken son periyoda ise 42-40 geride başladık. Larkin-Micic ikilisine bu bölüme kadar destek çıkmazken Tibor Pleiss'in hem ribaunt hem de sayı katkıları ile birlikte Efes de ritmini buldu ve 58-57'lik zafere ulaştı. Ergin Ataman, Pablo Laso'nun filleri ilekurduğu tuzaklı satranç tahtasında ikikalesine (Larkin-Micic) bir de at (Pleiss)ekleyerek rakibini allak bullak etti… Efes'in sahadaki yıldızları bir yana asıl büyük yıldızı bençte fark yaratmaya devam etti.
TÜRK HALKINAARMAĞAN OLSUN Ergin Ataman: Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz Kariyerindeki 5. Avrupa Kupası'nı kazanan Ergin Ataman maçın ardından duygu dolu bir konuşma yaptı. Bir gelenek haline getirdiği üzere uluslararası yayına Türkçekonuşan deneyimli koç, "Şampiyon olacağız dedik. Olduk! Tarih yazdık! Bu takımla gurur duyuyorum. Türkiye'de kanınıcanını feda eden tüm Türkhalkına armağan olsun. Enbüyük biziz. İşte Türk adamıbudur! Avrupa basketboltarihine geçtik. İnşallaheylül ayında Türk MilliTakımı ile de şampiyonolacağız" dedi.
FİNALLER BİZDEN SORULUR
TÜRK takımları üst üste altıncı kez Euroleague finalinde sahaya çıkarken 3. zafer de Anadolu Efes'ten geldi. 2015-16'da finale çıkan F.Bahçe, 2016-17'de kupayı kazanırken 2017-18'de ise Real Madrid'e kaybetti. 2018-19'da Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya finaldemağlup olurken 2020-21'deKöln'de kupayı aldı. Temsilcimizbu sezon da Belgrad'daduble yaptı.
AVRUPA'DA 3. KUPA
1996'DA Aydın Örs yönetiminde Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu Koraç Kupası'nı kazanarak elde eden Anadolu Efes, geçen sezonun ardından bu yıl da Euroleague'i kazanarak 3. Avrupa kupasına ulaştı.
ERDOĞAN: ÜLKEMİZİN GURURU ANADOLU EFES
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluk kupasına ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."
EN DEĞERLİSİ MİCİC
23 sayısı ile Anadolu Efes'i şampiyonluğa götüren Micic, Final Four'un da en değerli oyuncusu seçildi. MVP ödülünü efsane Yunanlı oyuncu Spanoulis'ten alan Micic, "Konuşacak bir kelime bulamıyorum. 4 sene önce bu salonda 3. olmuştum, bugün (dün) şampiyon olduk" dedi.
PLEİSS: İNANILMAZ
19 sayı bulduğu maçta özellikle kritik anlardaki katkısı ile maçın kilit ismi Tibor Pleiss oldu. Maçı "İnanılmaz!" diyerek özetleyen Alman oyuncu "Çocukken Final Four oynayan takımları izlerdim. Şimdi üst üste iki kez kazandım. İnanılmaz. Duygu doluyum. Kelime bulamıyorum. Şampiyonluk için çok çalıştık" dedi.
'GURURLANDIK'
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, inanılmaz bir maçın sonunda kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Anadolu Efes'i tebrik eden başkan Türkoğlu, "Sadece biz değil tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Avrupa'nın en büyük iki kupasını üst üste İstanbul'a getirdiler. Tuncay Bey'i, Alper Bey'i, Ergin Hoca'yı, takımı kutlamak gerekiyor. Çok iyi kadro kurdular. Hemerkek hem de kadın basketbolundayatırımlarınkarşılılığını alıyoruz" dedi.
İSPANYOLLAR'IN MATADORU EFES
GEÇEN sezon finalde Barcelona'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, bu sezon da Real Madrid'i devirmeyi başardı. Lacivert-beyazlılar, Olympiakos'un ardından iki İspanyol devini de final maçlarında mağlup eden ikinci takım oldu.