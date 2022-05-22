İşte tarih böyle yazılır

Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takım nasıl adını tarihe altın harflerle yazdırdıysa artık 2020-2022 takımının da yeri bambaşka. Sokakta, salonda, evde basketbol oynayan bir devrin çocuklarıolmak için birbirleri ile rekabet ederken artık o çocukların ismini kullanmak için yarıştığı isimlerikilisi olacak...Madrid'in sert savunması ile başlayan ve pota altında Tavares-Yabusele ve Poirier ile Efes'i çembere yaklaştırmadığı ilk periyot 15-14 İspanyollar'ın üstünlüğü ile geçildi. Tüm kötü gidişata rağmen oyunda kalan Efes soyunma odasınageride giderken son periyoda ise 42-40 geride başladık. Larkin-Micic ikilisine bu bölüme kadar destek çıkmazken Tibor Pleiss'in hem ribaunt hem de sayı katkıları ile birlikte Efes de ritmini buldu ve 58-57'lik zafere ulaştı.Efes'in sahadaki yıldızları bir yana asıl büyük yıldızı bençte fark yaratmaya devam etti.Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük bizizariyerindeki 5. Avrupa Kupası'nı kazanan Ergin Ataman maçın ardından duygu dolu bir konuşma yaptı. Bir gelenek haline getirdiği üzere uluslararası yayınadeneyimli koç, "Şampiyon olacağız dedik. Olduk! Tarih yazdık! Bu takımla gurur duyuyorum." dedi.TÜRK takımları üst üste altıncı kez Euroleague finalinde sahaya çıkarken 3. zafer de Anadolu Efes'ten geldi. 2015-16'da finale çıkan F.Bahçe, 2016-17'de kupayı kazanırken 2017-18'de ise Real Madrid'e kaybetti. 2018-19'da1996'DA Aydın Örs yönetiminde Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu Koraç Kupası'nı kazanarak elde eden Anadolu Efes, geçen sezonun ardından bu yıl da Euroleague'i kazanarak 3. Avrupa kupasına ulaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluk kupasına ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."23 sayısı ile Anadolu Efes'i şampiyonluğa götüren Micic, Final Four'un da en değerli oyuncusu seçildi. MVP ödülünü efsane Yunanlı oyuncu Spanoulis'ten alan Micic, "Konuşacak bir kelime bulamıyorum. 4 sene önce bu salonda 3. olmuştum, bugün (dün) şampiyon olduk" dedi.19 sayı bulduğu maçta özellikle kritik anlardaki katkısı ile maçın kilit ismi Tibor Pleiss oldu. Maçıdiyerek özetleyen Alman oyuncu "Çocukken Final Four oynayan takımları izlerdim. Şimdi üst üste iki kez kazandım. İnanılmaz." dedi.TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, inanılmaz bir maçın sonunda kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Anadolu Efes'i tebrik eden başkan Türkoğlu, "Sadece biz değil tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Avrupa'nın en büyük iki kupasını üst üste İstanbul'a getirdiler. Tuncay Bey'i, Alper Bey'i, Ergin Hoca'yı, takımı kutlamak gerekiyor. Çok iyi kadro kurdular." dedi.GEÇEN sezon finalde Barcelona'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, bu sezon da Real Madrid'i devirmeyi başardı. Lacivert-beyazlılar, Olympiakos'un ardından iki İspanyol devini de final maçlarında mağlup eden ikinci takım oldu.