Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de sezonun en iyi 5 basketbolcusu belli oldu! LeBron rekorunu tazeledi...
Giriş Tarihi: 25.5.2022 11:33 Son Güncelleme: 25.5.2022 11:36

NBA'de sezonun en iyi 5 basketbolcusu belli oldu! LeBron rekorunu tazeledi...

AA
NBA’de sezonun en iyi 5 basketbolcusu belli oldu! LeBron rekorunu tazeledi...

NBA'de sezonun bitimine yakın, 100 medya mensubunun oylarıyla sezonun en iyi 5 basketbolcusu belli oldu. Listede yer alan LeBron James bu sezon da adını enler listesine yazdırarak, kendi rekorunu tazeledi. İşte listenin tamamı...

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 2021-22 sezonunun en iyi 5'leri dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, ilk tercih oylarının tamamını alarak 500 puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Denver Nuggets'tan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic ve Dallas Mavericks'ten Luka Doncic 476'şar, Phoenix Suns'tan Devin Booker 460 ve Boston Celtics'ten Jayson Tatum 390 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.

Ligde 1954-1955 sezonundan bu yana ilk kez en iyi 5'in tamamı, 27 yaş ve altındaki oyunculardan oluştu.

Bu arada sezonun en iyi üçüncü 5'ine seçilen Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, toplamda 18. kez en iyiler listesine dahil olarak rekorunu geliştirdi. Daha önce en iyi 5'e 13 kez seçilen ve bu alanda da rekoru elinde bulunduran James, üç defa en iyi ikinci 5, iki kez de en iyi üçüncü 5'te yer aldı.

NBA'de sezonun en iyi 5'leri şu şekilde:

En iyi 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics)

En iyi ikinci 5: Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies)

En iyi üçüncü 5: LeBron James (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Phoenix Suns), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Trae Young (Atlanta Hawks)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | Gözler Suriye'de: Türkiye 'meşru hedef' bildirdi
CHP'li İBB'den tepki çeken konser! Terörist başı Öcalan sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak
Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler! 'Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor'
CHP'nin trolleri mesaide! Kılıçdaroğlu paylaşımının altına gelen troller böyle ifşa oldu
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti...
SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerin intikamı alınıyor! F-16'lar havalandı! Teröristler mağarada kıstırıldı...
ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 18'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti
Baykal’ı yediler, Kemal Bey’i yedirmeyiz!
Bu formülü uygulasın, seçilir
Bitpazarına yağan nur
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de sezonun en iyi 5 basketbolcusu belli oldu! LeBron rekorunu tazeledi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA