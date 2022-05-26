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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Şampiyon Külliye’de

Şampiyon Külliye’de
Belgrad'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde önce Olympiakos, ardından da Real Madrid'i yenerek şampiyon olan Anadolu Efes, dün Başkent turundaydı. Üst üste ikinci kez bu kupayı müzesine götüren lacivert-beyazlıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu kabule Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, yönetim kurulu üyeleri, başantrenör Ergin Ataman, yardımcıları ve oyuncular katıldı.

ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR
Anadolu Efes heyeti, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i de ziyaret etti. Başantrenör Ergin Ataman'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki tören sonrası Ataman, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



TÜRK GENÇLİĞİNE ÖRNEK OLDUNUZ
Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla Anadolu Efes'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sporun farklı branşlarında elde edilen başarıların gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı vardır. 2002'de 278 bin olan sporcu sayısı 2022 yılı itibarıyla 11 milyona ulaştı. Bir yaşam tarzı olarak sporun teşvikiyle gençlerin ve her yaş grubundan halkımızın spor imkânlarına kavuşması beraberinde birçok branşta başarıyı da getirdi. Anadolu Efes basketbol takımımız gibi kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın gösterdikleri başarılar gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir. Siz de Türk gençliğine örnek oldunuz."

'BELKİ SİZİ DE TRANSFER EDERİZ'
Ziyarette Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman ile Erdoğan arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ataman "Sizin bu kadar yakından takip etmeniz, her maçtan sonra telefonla aramanız bizi son derece mutlu ediyor. Sizi de takip ediyoruz, basketbol oynarken maçlarınızı izliyoruz. Belki de buradan bir transfer yapıp da gideriz" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın, Shane Larkin'in yaşını sorması üzerine Ataman, "29 yaşında, 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten, Türkiye'yi çok seviyor" dedi. Erdoğan da ABD asıllı Türk oyuncuya dönüp "İmzanı ben attım, yani gidersen ayıp edersin" mesajını verdi.

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