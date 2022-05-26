Şampiyon Külliye’de

Belgrad'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde önce Olympiakos, ardından da Real Madrid'i yenerek şampiyon olan Anadolu Efes, dün Başkent turundaydı. Üst üste ikincikez bu kupayı müzesinegötüren lacivert-beyazlılarıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndekabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu kabule Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, yönetim kurulu üyeleri, başantrenör Ergin Ataman, yardımcıları ve oyuncular katıldı.
ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTILAR
Anadolu Efes heyeti, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i de ziyaret etti. Başantrenör Ergin Ataman'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki tören sonrası Ataman, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
TÜRK GENÇLİĞİNE ÖRNEK OLDUNUZ
Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla Anadolu Efes'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sporun farklı branşlarında elde edilen başarıların gerisinde son 20 yıldaülkemize kazandırdığımız güçlü altyapıvardır. 2002'de 278 bin olan sporcu sayısı 2022 yılı itibarıyla 11 milyonaulaştı. Bir yaşam tarzı olarak sporun teşvikiyle gençlerin ve her yaş grubundan halkımızın spor imkânlarına kavuşması beraberinde birçok branşta başarıyı da getirdi. Anadolu Efes basketboltakımımız gibi kulüplerimizin ve bireyselsporcularımızın gösterdikleri başarılar gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir. Siz de Türk gençliğine örnek oldunuz."
'BELKİ SİZİ DETRANSFER EDERİZ'
Ziyarette Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman ile Erdoğan arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ataman "Sizin bu kadar yakından takip etmeniz, her maçtan sonra telefonla aramanız bizi son derece mutlu ediyor. Sizi de takipediyoruz, basketbol oynarken maçlarınızıizliyoruz. Belki de buradan birtransfer yapıp da gideriz" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın, Shane Larkin'in yaşını sorması üzerine Ataman, "29 yaşında, 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten, Türkiye'yi çok seviyor" dedi. Erdoğan da ABD asıllı Türk oyuncuya dönüp "İmzanı ben attım, yanigidersen ayıp edersin" mesajını verdi.