Şampiyon Külliye’de

Belgrad'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde önce Olympiakos, ardından da Real Madrid'i yenerek şampiyon olan Anadolu Efes, dün Başkent turundaydı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu kabule Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, yönetim kurulu üyeleri, başantrenör Ergin Ataman, yardımcıları ve oyuncular katıldı.Anadolu Efes heyeti, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i de ziyaret etti. Başantrenör Ergin Ataman'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki tören sonrası Ataman, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla Anadolu Efes'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sporun farklı branşlarında elde edilen başarıların gerisinde2002'de 278 bin olan sporcu sayısıBir yaşam tarzı olarak sporun teşvikiyle gençlerin ve her yaş grubundan halkımızın spor imkânlarına kavuşması beraberinde birçok branşta başarıyı da getirdi.gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir. Siz de Türk gençliğine örnek oldunuz."Ziyarette Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman ile Erdoğan arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ataman "Sizin bu kadar yakından takip etmeniz, her maçtan sonra telefonla aramanız bizi son derece mutlu ediyor.ifadesini kullandı. Erdoğan'ın, Shane Larkin'in yaşını sorması üzerine Ataman, "29 yaşında, 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten, Türkiye'yi çok seviyor" dedi. Erdoğan da ABD asıllı Türk oyuncuya dönüpmesajını verdi.