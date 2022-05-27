Fenerbahçe Beko'da 2014-15 sezonundan bu yana forma giyen Jan Vesely, başarılarla dolu 8 yılın ardından sarı lacivertli kulüpteki macerasını noktalıyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; THY EuroLeague'de son iki sezonu şampiyonluk hedefinden uzakta tamamlayan Barcelona, sezon sonunda Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona erecek olan Çek uzunu kadrosuna katmak istiyor.
3 YILLIK SÖZLEŞME, SENELİK MAAŞI 1.8 MİLYON EURO
Tüm sözleşme tekliflerini reddeden Brandon Davies'in yerini doldurmak için harekete geçen Barcelona, Jan Vesely ile anlaşma sağladı. Barcelona ile 3 yıllığına anlaşan Çek yıldızın yılda 1.8 milyon Euro kazanacağı ve vergiler dahil Barcelona'ya yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro'yu bulacağı kaydedildi.
Söz konusu transferle ilgili resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağı öne sürüldü.