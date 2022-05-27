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Giriş Tarihi: 27.5.2022 09:11 Son Güncelleme: 27.5.2022 09:17

Fenerbahçe'nin yıldızı Jan Vesely, İspanya yolcusu! 8 seneden sonra...

Fenerbahçe’nin yıldızı Jan Vesely, İspanya yolcusu! 8 seneden sonra...

Fenerbahçe Beko'nun yıldız futbolcularından Jan Vesely, 8 yılın ardından sarı lacivertli ekibe veda ediyor. Fenerbahçe ile 2017 yılında Euroleague Kupası kaldıran Çek basketbolcu, İspanyol devi Barcelona ile anlşatı. İşte transferin tüm detayları...

Fenerbahçe Beko'da 2014-15 sezonundan bu yana forma giyen Jan Vesely, başarılarla dolu 8 yılın ardından sarı lacivertli kulüpteki macerasını noktalıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; THY EuroLeague'de son iki sezonu şampiyonluk hedefinden uzakta tamamlayan Barcelona, sezon sonunda Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona erecek olan Çek uzunu kadrosuna katmak istiyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME, SENELİK MAAŞI 1.8 MİLYON EURO

Tüm sözleşme tekliflerini reddeden Brandon Davies'in yerini doldurmak için harekete geçen Barcelona, Jan Vesely ile anlaşma sağladı. Barcelona ile 3 yıllığına anlaşan Çek yıldızın yılda 1.8 milyon Euro kazanacağı ve vergiler dahil Barcelona'ya yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro'yu bulacağı kaydedildi.

Söz konusu transferle ilgili resmi açıklamanın sezon sonunda yapılacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Jan Vesely, İspanya yolcusu! 8 seneden sonra...
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