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Giriş Tarihi: 31.5.2022

F.Bahçe güle oynaya finalde

F.Bahçe güle oynaya finalde

Play-off yarı final 4. maçında yeşil-siyahlıları deplasmanda mağlup eden F.Bahçe Beko, seride 3-1 öne geçip finaldeki yerini ayırttı. Kanarya, Anadolu Efes-G.Saray eşleşmesinin galibini beklemeye başladı

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-65 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 16-10 üstün tamamladı. İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken 16. dakikada De Colo'nun dış atışıyla Kanarya farkı çift hanelere çıkardı: 16-26. Savunma sertliğini artıran Fenerbahçe, soyunma odasına da 42-23 önde gitti. İkinci yarıya De Colo'nun basketleriyle farkı 21 sayıya (23-44) çıkartarak başlayan sarı-lacivertliler, yedekten gelen İsmet Akpınar'ın da etkili oyunuyla parkeden 91-65 galip ayrılıp final vizesini aldı. 17 dakikada 21 sayı atan İsmet Akpınar, maçın en skorer ismi oldu. De Colo da 17 sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Anadolu Efes-Galatasaray NEF eşleşmesinin tur atlayanı olacak. Fenerbahçe'nin başantrenörü Aleksandar Djordjevic, maçtan sonra "Oyuncularımı kutluyorum. Fiziksel anlamda zor bir maçtı, iyi savaştık. İyi bir basketbol ortaya koyduk. Finalde neler olacağına hazırlanacağız" diye konuştu.

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F.Bahçe güle oynaya finalde
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