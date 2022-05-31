Rakibi çok iyi misafir edeceğiz!

Anadolu Efes ile G.Saray arasında ilk maçta başlayan taraftar gerilimi ikinci karşılaşmada sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas ve yönetiminin de dahil olmasıyla daha da büyüdü.G.Saraylı yöneticilere bir süre sonra salonun en üst bölümünde bulunan localarda yer gösterilirken Elmas ve kurmayları bu duruma sinirlenip salonu terk etti.Elmas, bugün G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak maçta aynı karşılığı vermeyi planlıyor. Salondan sinirli bir şekilde ayrılan başkan Elmas kurmaylarınaİlk maçta en ufak bir taşkınlık bile yaşanmadı. Yanıtımız sert olacak" ifadelerini kullandı.İki yönetim arasında soğuk savaş yaşanırken serinin üçüncü maçı G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak.3 galibiyete ulaşan takımın final bileti alacağı serinin dördüncü maçı 2 Haziran'da G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak.Ataman: "Kombineler sezon başında satıldı. Elmas'a 2 kişilik yer ayrıldı, çocuklarına da karşısında yer gösterildi. Önceden haberim olsa ailemi kaldırır, onları oturturum"Koltuk krizinin ardından Anadolu Efes Başantrenörü olan G.Saray Kulüp üyesi Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Saha içindeki tüm koltukların sezon başında kombine şeklinde satıldığını belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Başkan ve eşine 2 kişilik yer, çocukları için de tam karşılarında yer verilmiş ancak başkan birlikte oturma ısrarı nedeniyle salondan ayrılmış."Maçtan sonra oğlumSarp ile birlikteykenSinan Erdem Spor Salonuotopark çıkışındaBuna karşılık verseydimşu an çok farklı şeylerkonuşuyor olurduk."Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, ilk maçta G.Saraylı taraftarların tezahüratları sonrasında protokol kurallarının uygulanmasını istemişti.Eşleşmedeki ilk maçta G.Saray'a, takım benchinin arkasındaki koltuklar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar maç başında tezahürat yapınca güvenlik devreye girdi. Taraftarların ayağa kalkmaları engellenirken sevinmelerinin de önüne geçilmeye çalışıldı.Burak Elmas'a saha içinde yer vermeyip kör bir noktada loca teklif etmelerini doğru bulmuyorum. Sonuçta maçı izlemeye G.Saray Başkanı geliyor. İlk maçı kaybetmenin hırsı ve öfkesi ile bu çirkin davranış kabul edilemez. Duydum ki başkan Elmas kızmış, rövanşta da Efes yönetimine aynı muameleyi yapacaklarmış.Anadolu Efes yönetimine ya maçın güzel izlenebileceği bir yerden loca ya da saha içinde koltuk verilmelidir. Ergin Ataman'ın açıklamasını hayranlıkla okudum. İki kulüp yöneticileri Ataman'ın söylemlerinden ders almalılar.Özbek sadece bir yönetim kurmadı, her yöneticisini ayrı ayrı görevlendirdi. Bütün gayrimenkul işlerinden sorumlu olarak Erden Timur görev yapacak.Özbek'in hedefi oyuncu satmak değil, var olan kadronun eksiklerini giderip güçlendirmek. Eşref Hamamcıoğlu'nun projelerine henüz tanık olmadık ancak duyduğuma göre ilk etaptaki önemli borçları oyuncu satarak azaltmayı planlıyormuş.yeni teknik direktörü; aidiyet duygusu olan, oyuncularla iletişim kurabilen, sevgi köprüsü oluşturabilen, hırslı, heyecanlı, dinamik bir isim olmalı.