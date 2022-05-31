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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Rakibi çok iyi misafir edeceğiz!

MEHMET ÖZCAN
Rakibi çok iyi misafir edeceğiz!

Kendisine, ailesine ve yöneticilerine saha kenarında yeterli koltuk ayrılmaması sonrasında salonu terk eden başkan Elmas, bugün G.Saray’ın ev sahipliğindeki maçta aynı yöntemle yanıt verme kararı aldı

Anadolu Efes ile G.Saray arasında ilk maçta başlayan taraftar gerilimi ikinci karşılaşmada sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas ve yönetiminin de dahil olmasıyla daha da büyüdü. Başkan Burak Elmas, ilk maçta saha içinde otururken bu kez kendisi, ailesi ve yöneticilere yer ayrılmaması nedeniyle bir hayli sinirlendi. G.Saraylı yöneticilere bir süre sonra salonun en üst bölümünde bulunan localarda yer gösterilirken Elmas ve kurmayları bu duruma sinirlenip salonu terk etti.



AİLEMLE GELDİM YER BİLE AYIRMAMIŞLAR
Elmas, bugün G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak maçta aynı karşılığı vermeyi planlıyor. Salondan sinirli bir şekilde ayrılan başkan Elmas kurmaylarına "Bize yapılanlara aynı muamele ile karşılık vereceğiz. Bu yapılanı da asla unutmayacağız. Ben, çocuklarımla birlikte maçı izlemek için geldim ve bize yer bile ayrılmamış. İlk maçta en ufak bir taşkınlık bile yaşanmadı. Yanıtımız sert olacak" ifadelerini kullandı.

SERİNİN ÜÇÜNCÜ MAÇI BUGÜN 20.30'DA
İki yönetim arasında soğuk savaş yaşanırken serinin üçüncü maçı G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak. 1-1 devam eden eşleşmede bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da iki takım kozlarını paylaşacak. 3 galibiyete ulaşan takımın final bileti alacağı serinin dördüncü maçı 2 Haziran'da G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak.



'BİLSEM AİLEMİ KALDIRIP ONLARI OTURTURDUM'
Ataman: "Kombineler sezon başında satıldı. Elmas'a 2 kişilik yer ayrıldı, çocuklarına da karşısında yer gösterildi. Önceden haberim olsa ailemi kaldırır, onları oturturum"
Koltuk krizinin ardından Anadolu Efes Başantrenörü olan G.Saray Kulüp üyesi Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Saha içindeki tüm koltukların sezon başında kombine şeklinde satıldığını belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Başkan ve eşine 2 kişilik yer, çocukları için de tam karşılarında yer verilmiş ancak başkan birlikte oturma ısrarı nedeniyle salondan ayrılmış."



BANA SALDIRI OLDU
Önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi kaldırır, onları oturturum. Maçtan sonra oğlum Sarp ile birlikteyken Sinan Erdem Spor Salonu otopark çıkışında 25- 30 kişilik bir taraftar grubunun sözlü taciz ve saldırısına uğradığım. Buna karşılık verseydim şu an çok farklı şeyler konuşuyor olurduk."

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, ilk maçta G.Saraylı taraftarların tezahüratları sonrasında protokol kurallarının uygulanmasını istemişti.

Eşleşmedeki ilk maçta G.Saray'a, takım benchinin arkasındaki koltuklar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar maç başında tezahürat yapınca güvenlik devreye girdi. Taraftarların ayağa kalkmaları engellenirken sevinmelerinin de önüne geçilmeye çalışıldı. Ancak karşılaşma sonunda gelen galibiyetle salonun yarısının G.Saray taraftarı olduğu sevinç sesleri ile anlaşıldı.


LEVENT TÜZEMEN

3 SORU 3 CEVAP

KÖTÜLÜKLE CEVAP G.SARAY'A YAKIŞMAZ

G.Saray-Anadolu Efes maçında yaşanan gerilim için yorumunuz nedir?
Başkan Burak Elmas'a saha içinde yer vermeyip kör bir noktada loca teklif etmelerini doğru bulmuyorum. Sonuçta maçı izlemeye G.Saray Başkanı geliyor. İlk maçı kaybetmenin hırsı ve öfkesi ile bu çirkin davranış kabul edilemez. Duydum ki başkan Elmas kızmış, rövanşta da Efes yönetimine aynı muameleyi yapacaklarmış. G.Saray örnek bir camiadır, yapılan kötülüğe kötülükle karşılık vermek G.Saray başkanına yakışmaz. Anadolu Efes yönetimine ya maçın güzel izlenebileceği bir yerden loca ya da saha içinde koltuk verilmelidir. Ergin Ataman'ın açıklamasını hayranlıkla okudum. İki kulüp yöneticileri Ataman'ın söylemlerinden ders almalılar.

G.Saray'da seçimin havası nasıl? Adayların çalışmaları nerede yoğunlaştı?
Dursun Özbek sadece bir yönetim kurmadı, her yöneticisini ayrı ayrı görevlendirdi. Bütün gayrimenkul işlerinden sorumlu olarak Erden Timur görev yapacak. Hatta cumartesi günü yapılacak toplantıda Erden Timur, projeleri üyelere barkovizyon ile anlatacak. Özbek'in hedefi oyuncu satmak değil, var olan kadronun eksiklerini giderip güçlendirmek. Eşref Hamamcıoğlu'nun projelerine henüz tanık olmadık ancak duyduğuma göre ilk etaptaki önemli borçları oyuncu satarak azaltmayı planlıyormuş. Camianın havasını kokladığınızda Özbek ve ekibi güçlü görünüyor.

Yeni seçilecek yönetimle birlikte Fatih Terim G.Saray'a geri dönmeli mi?
G.Saray'ın yeni teknik direktörü; aidiyet duygusu olan, oyuncularla iletişim kurabilen, sevgi köprüsü oluşturabilen, hırslı, heyecanlı, dinamik bir isim olmalı. Florya'ya zaman ayıracak, bilgili, bütün takımı kucaklayacak, başarıya aç hoca gelmeli.

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Rakibi çok iyi misafir edeceğiz!
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