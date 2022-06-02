Ergin Ataman’dan NBA iddiası! ABD basını yazdı...

NBA HEDEFİ VAR

Ergin ATaman daha önce yaptığı açıklamalarda "NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolunun artık NBA'i yakaladığını, NBA ayarında bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Avrupa'dan NBA'e giden Avrupalı antrenör yok, bugüne kadar böyle bir şey olmamış. Gelen olursa, oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.