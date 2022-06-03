Aslan pes etmedi Efes’i yakaladı

Nefesleri kesen ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 yenerek durumu 2-2'ye getirdi. Lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-16, devreyi ise 43-42 önde kapattı. İki takımın da çoğunlukla dış atışlardan skor ürettiği üçüncü çeyreği sarı-kırmızılılar, 66-64 avantajlı tamamladı. Dee Bost'un isabetli dış atışıyla 36. dakikada farkı 8 sayıya çıkaran Cimbom, sahadan 86-81 galip ayrıldı. 5 Galatasaraylı oyuncunun çift haneli sayı ürettiği müsabakada Dee Bost 20sayı, 3 ribaunt ve 7 asistlemaça damga vurdu. Beşinci müsabaka, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yarın Sinan Erdem'de yapılacak. Kazanantakım finalde FenerbahçeBeko'nun rakibi olacak.
Larkin, 7 dikişleoyuna devam etti
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir hücum pozisyonunda Galatasaray Nef'ten Sadık Kabaca ile çarpışan Shane Larkin yerde kaldı. Oyuncunun kaşı açılırken, yıldız isim direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Kaşına 7 dikiş atılan ABD asıllı Türk oyuncu ikinci yarıda oyuna yeniden dahil oldu.