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Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:03 Son Güncelleme: 3.6.2022 10:09

NBA finalinde Boston Celtics Golden State Warriors'u mağlup etti

AA
NBA finalinde Boston Celtics Golden State Warriors’u mağlup etti

NBA finalinde heyecan başladı. Finalin ilk maçında Boston Celtics, son çeyrekte 12 sayı geriden gelerek rakibi Golden State Warriors'u 108-120 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maça Jaylen Brown son çeyrekte damga vurdu.

NBA'de final serisi, Warriors'ın Chase Center'da Celtics'i ağırladığı karşılaşmayla başladı. NBA finalinde Golden State Warriors'ı 120-108 yenen Boston Celtics, seride 1-0 öne geçti.

Celtics, 12 sayı geride girdiği son çeyrekte etkili bir hücum performansı sergileyerek mücadeleden 12 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmada 8'de 6 üç sayı isabeti kaydederek play-off kariyer rekoru kıran Al Horford, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

JAYLEN BROWN

Konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Derrick White 21 sayı, 3 asist, Marcus Smart 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Jayson Tatum 12 sayı, 13 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Andrew Wiggins 20 sayı, 5 ribaunt, Klay Thompson ise 15 sayı, 3 asist üretti.

Bu arada son periyotta 9 üç sayı isabeti bulan Celtics, Warriors'ın 2017'de eline geçirdiği NBA finallerinde bir çeyrekte en fazla üç sayılık basket kaydeden takım rekorunu egale etti. Ayrıca Tatum, 13 asistle NBA finallerinde ilk maç rekoru kırdı.

Serinin ikinci maçı, 6 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te yine Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.

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NBA finalinde Boston Celtics Golden State Warriors'u mağlup etti
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