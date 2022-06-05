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Giriş Tarihi: 5.6.2022 15:11

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu

AA
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. MAÇ / 7 HAZİRAN SALI
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. MAÇ / 9 HAZİRAN PERŞEMBE
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. MAÇ / 11 HAZİRAN CUMARTESİ
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu
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